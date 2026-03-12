免費仔哭哭！YouTube推「30秒不可跳過廣告」　鎖定電視版用戶

▲YouTube將推出「30秒不可跳過廣告」。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

近年來，越來越多人選擇在電視觀看YouTube影片，為提升廣告收益，Google近日宣布，將推出「30秒不可跳過廣告」，主要針對電視版YouTube與串流裝置的觀看族群，確保品牌訊息能「完整播放」，避免因使用者跳過而影響廣告效果。

推30秒不可跳廣告 鎖定電視用戶

根據官方說明，這種廣告模式目前已在Google Ads與Display&Video 360平台全球開放，廣告商可直接投放至電視觀看族群。Google指出，隨著客廳螢幕的觀看時間持續攀升，推出專為大螢幕設計的廣告形式，有助於確保品牌訊息能完整播放，避免使用者提前跳過影響曝光效果。

AI動態調整 提升投放效率

此外，系統會透過AI進行優化，依據觀眾族群與觀看情境，動態調整不同長度的廣告，包括6秒的Bumper廣告、15秒標準廣告，以及僅限電視播放的30秒不可跳過廣告，以提升觸及率與投放效率。

不想看到廣告？ 付費換觀看體驗

不過，對一般用戶而言，這也意味著在電視上觀看YouTube時，將要面臨更長且無法跳過的廣告。若不想看到廣告，官方建議可付費訂閱YouTube Premium或較低價的Premium Lite方案（每月119元），以獲得理想的觀看體驗。



更多鏡週刊報導

米可白嘆「世界上存在太多惡魔」 媽媽苦勸：不要以為一個人能改變

金正恩13歲女兒「親自開槍」！扣下扳機火光噴出 震撼畫面曝光

桃園國中生餐廳「玩摺疊刀」突刺 校長1舉動引爆全網怒火轟：千萬別放過