　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

免費仔哭哭！YouTube推「30秒不可跳過廣告」　鎖定電視版用戶

YouTube將推出「30秒不可跳過廣告」。（翻攝自pexels）

▲YouTube將推出「30秒不可跳過廣告」。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

近年來，越來越多人選擇在電視觀看YouTube影片，為提升廣告收益，Google近日宣布，將推出「30秒不可跳過廣告」，主要針對電視版YouTube與串流裝置的觀看族群，確保品牌訊息能「完整播放」，避免因使用者跳過而影響廣告效果。

推30秒不可跳廣告　鎖定電視用戶

根據官方說明，這種廣告模式目前已在Google Ads與Display&Video 360平台全球開放，廣告商可直接投放至電視觀看族群。Google指出，隨著客廳螢幕的觀看時間持續攀升，推出專為大螢幕設計的廣告形式，有助於確保品牌訊息能完整播放，避免使用者提前跳過影響曝光效果。

AI動態調整　提升投放效率

此外，系統會透過AI進行優化，依據觀眾族群與觀看情境，動態調整不同長度的廣告，包括6秒的Bumper廣告、15秒標準廣告，以及僅限電視播放的30秒不可跳過廣告，以提升觸及率與投放效率。

不想看到廣告？　付費換觀看體驗

不過，對一般用戶而言，這也意味著在電視上觀看YouTube時，將要面臨更長且無法跳過的廣告。若不想看到廣告，官方建議可付費訂閱YouTube Premium或較低價的Premium Lite方案（每月119元），以獲得理想的觀看體驗。


更多鏡週刊報導
米可白嘆「世界上存在太多惡魔」　媽媽苦勸：不要以為一個人能改變
金正恩13歲女兒「親自開槍」！扣下扳機火光噴出　震撼畫面曝光
桃園國中生餐廳「玩摺疊刀」突刺　　校長1舉動引爆全網怒火轟：千萬別放過

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列
入夜後溫度明顯下降！　低溫下探7度
外資大砍台股711億！前10大個股曝
石油大動脈被斬！亞洲多國自救　周休3日、居家辦公節能
快訊／三重大樓「10F墜落」！爆頭倒血泊亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

免費仔哭哭！YouTube推「30秒不可跳過廣告」　鎖定電視版用戶

快訊／Google砸1兆正式收購「雲端安全傳奇Wiz」　破歷史最高紀錄

開箱／iPhone 17e 絕美低調嫩粉色！一表看懂「三代」規格差異

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

免費仔哭哭！YouTube推「30秒不可跳過廣告」　鎖定電視版用戶

快訊／Google砸1兆正式收購「雲端安全傳奇Wiz」　破歷史最高紀錄

開箱／iPhone 17e 絕美低調嫩粉色！一表看懂「三代」規格差異

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單　台北晶華軒奪第61名

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

陽明決定加造6艘1.3萬箱LNG雙燃料貨櫃船　新燃料船累計訂造26艘

細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

3C家電熱門新聞

Google砸1兆正式收購Wiz

開箱／iPhone 17e 絕美嫩粉色！

台灣大Mac全系列配資費方案賣

免費仔哭哭！YouTube推電視版「30秒不可跳過廣告」　

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！

vivo V70系列開賣、售價公開

蘋果端出平價版Pro！M4 iPad Air效能飆2.3倍

ET主播實測Xiaomi 17 Ultra夜拍不再殘念！

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

蘋果傳出正布局Ultra超高端產品線

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

更多熱門

相關新聞

YouTube升級肖像識別技術

YouTube升級肖像識別技術

隨著生成式AI技術突飛猛進，真假難辨的換臉影片已成全球數位治理的重大挑戰。在台灣，近年來不論是民生詐騙或是藝能界、政治圈名人遭換臉造謠的事件頻傳，這類操作不僅干擾大眾對真實的認知，也頻頻成為社會焦點。

台灣女首富是她「擁480億身家」！

台灣女首富是她「擁480億身家」！

連戰二媳飛韓修修臉：臉變好漂亮

連戰二媳飛韓修修臉：臉變好漂亮

台灣棒球下一站「9月在日本」！爭取2028奧運門票明年是關鍵

台灣棒球下一站「9月在日本」！爭取2028奧運門票明年是關鍵

陳蘊予遭模特兒身材拖累

陳蘊予遭模特兒身材拖累

關鍵字：

YouTube廣告鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台灣女首富是她「擁480億身家」！

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面