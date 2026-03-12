清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

▲清境農場推出春遊騎馬看綿羊、再訪梅峰花海兩日遊行程。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春天正是登高踏青的好時節，清境農場推出期間限定「草原體驗×梅峰春之饗宴」兩日遊行程，結合青青草原騎馬體驗、人氣綿羊秀與梅峰農場春季花卉活動，讓遊客在海拔1700公尺的高山牧場中感受春日風光，活動自3月14日至31日每日出發，採預約制報名。

清境農場表示，青青草原遼闊草原與遠山景觀是當地最具代表性的景點之一，遊客入住國民賓館後，可搭乘接駁前往青青草原，參與騎馬體驗並欣賞馬術表演與假日綿羊秀、近距離感受牧場氛圍。

而梅峰農場每年春季花卉盛開，吸引不少遊客上山賞花，第二天行程即安排前往鄰近的梅峰農場，參加「春之饗宴」活動，結合清境草原景觀與高山花卉景致，形成獨特的春季旅遊路線。

清境農場指出，本次遊程主打「一泊三食」牧場慢旅行，行程包含青青草原門票、梅峰農場春之饗宴門票及餐食，並提供騎馬體驗隨團攝影服務，照片將於雲端提供遊客下載，2人成行、14人滿團，相關資訊與訂房方式可至清境農場官方網站查詢：https://www.qingjing-farm.com.tw/news/ins.php?index_id=746。



