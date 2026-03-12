出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

▲國外有些保健品在台灣被認定為「藥品」。（示意圖／翻攝自ダイコクドラッグ官網）

近年出國旅遊與代購熱潮盛行，有不少國人尤其喜歡去鄰近國家日韓，也會採購大量保健品返台，甚至上網轉售補貼旅費，但這樣做卻可能觸法！台南市政府衛生局提醒，有6類保健產品在台被歸類「藥品」，若無藥商資格卻自行上網販售，已違反《藥事法》，最高可處新台幣 200 萬元罰鍰。

台南市衛生局指出，近期查獲多起民眾因不熟悉法令而誤觸法網的案例。有民眾因看準代購商機，將出國帶回的褪黑激素、硫酸鹽葡萄糖胺及高劑量維生素C等產品於網路平台販售；還有人則因自用不完，將國外購買的鼻舒膏、高劑量纈草及遠紅外線磁療鎮痛貼上網轉售。這類看似日常的保健產品，在台灣均屬於藥品管理範疇，轉售行為已構成非法販賣藥品。

據衛生福利部規定，包含褪黑激素、硫酸鹽葡萄糖胺，以及符合基準表規範的高劑量維生素或礦物質，均屬於藥品。一般民眾若未取得藥商許可證便進行銷售，將依《藥事法》第27條規定，裁處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。若販售的產品屬於未經核准輸入之禁藥，甚至可能面臨有期徒刑等刑事責任，代價相當慘痛。

台南衛生局局長李翠鳳呼籲，民眾如有身體不適，應循正規管道就醫，切勿透過網路購買來源與標示不明的國外藥品，以免發生不良反應時求償無門。同時提醒網路賣家，上架商品前務必確認產品屬性，並嚴格遵守相關法規，避免因一時疏忽或貪圖蠅頭小利而因小失大。

