一早接生5嬰兒！台大醫曝感動：如生機盎然三葉草

近年台灣出生率低迷，據內政部最新人口統計，今年2月全台新生兒僅6523人，已創下史上同月新低。在低生育意願的社會氛圍下，台大醫院婦產科醫師施景中指出，他昨（11）日一早已順利接生5位寶寶，分別是雙胞胎與三胞胎，不禁開心表示，「產房熱鬧異常」。

施景中醫師今（12）日於臉書發文指出，台灣過去曾被稱為「多胞胎共和國」，因部分生殖醫學診所為提高成功率，不惜為患者植入多枚胚胎，再交由他院醫師進行風險較高的減胎手術。

對此，施醫師強調，多胞胎妊娠極易引發早產及母體併發症，且隨意植入多胚胎再減胎的做法在醫學倫理上備受爭議。據相關臨床數據，施醫師表示，台灣透過試管嬰兒懷上雙胞胎的比例高居鄰近國家之冠，這對醫學界而言並非正面現象。

然而，施醫師碰上罕見案例，昨日接生的一名產婦為自然受孕懷上三胞胎，雖曾被多次提醒減胎風險，但夫妻倆基於對生命的珍視，堅持守護這份結晶。施醫師透露，該名產婦懷孕過程異於常人的順利，完全無早產跡象，最終在醫學定義的三胞胎34週足月平安生產。由於每位早產兒需配置三名醫護待命，當日產房出動高達九位小兒科人員協助，現場醫療設備一度滿載。

這場生產任務最終圓滿成功，三名寶寶哭聲嘹亮且體重理想，隨後施醫師又順利接生一對雙胞胎，短短一個上午產房迎接5個新生命。施醫師也說，面對台灣出生人數逐年探底的窘境，看著如「生機盎然三葉草」般的胎盤感慨表示，儘管當前生育率面臨極大挑戰，仍期盼台灣能參考鄰近國家如南韓近年推動的生育補貼與社會支持政策，使生育環境逐步回溫，重現產房往日的生機。

