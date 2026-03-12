　
大陸 大陸焦點 特派現場

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

▲。（圖／翻攝自微博）

▲醫師指出，這根金屬筷子縱向嵌在咽後壁位置。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧大連一名46歲的王先生近日因咽喉突然出現劇痛與明顯異物感，前往醫院檢查，醫師竟在其體內發現一根長達12公分的金屬筷子，而這根異物已在體內滯留整整8年。事件曝光後也讓不少網友驚訝直呼「忍耐力太強」。

據《海報新聞》報導，王先生近日因咽部劇烈疼痛與吞嚥不適就醫，醫師檢查時發現其咽後壁內竟卡著一根金屬筷子。進一步詢問後才得知，王先生早在8年前吃飯時，曾不慎誤吞金屬筷子。

當時他曾出現頸部哽咽與疼痛感，但因害怕需要進行頸部切開手術，最終選擇沒有接受治療，之後多年僅偶爾感到喉嚨有異物感，他也多半認為只是飲酒或喉嚨不適所致，因此一直沒有就醫處理。

▲12cm的金屬筷。（圖／翻攝自微博）

▲12公分的金屬筷。（圖／翻攝自微博）

直到近期咽部突然出現明顯疼痛與異物感加重，他才緊急到醫院求診。經大連理工大學附屬中心醫院檢查發現，這根金屬筷子長達12公分，縱向嵌在咽後壁位置。醫師隨後為他進行經口腔微創手術，成功將異物完整取出，過程中未傷及周邊血管與神經，術後王先生恢復情況良好。

事件曝光後引發網友熱議，不少人對他能忍受異物滯留8年感到不可思議，調侃「這忍耐力太誇張」、「要是用在事業上早成功了」，甚至有人稱他是「硬扛8年的狠人」。

也有部分網友質疑，一根長達12公分的金屬筷子究竟如何被誤吞。不過醫師提醒，異物誤吞並非罕見，一旦出現吞嚥疼痛、異物感或喉嚨卡住的情況，應儘快就醫檢查，以免造成更嚴重的傷害。

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜後溫度明顯下降！　低溫下探7度
外資大砍台股711億！前10大個股曝
石油大動脈被斬！亞洲多國自救　周休3日、居家辦公節能
快訊／三重大樓「10F墜落」！爆頭倒血泊亡

牛奶浴草莓1斤要價1639元！陸專家：不現實

中國遼寧一位居民23日發影片稱，在高速公路上看到標示「葡萄330元1斤（人民幣，下同，約台幣1502元）、草莓360元1斤（約台幣1639元）」的廣告看板，產地為遼寧熊岳，直呼「讓我這個本地人都驚呆了！」相關銷售人員也證實，因水果有經過「牛奶浴」才開出此價。

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」 目擊者：看了半小時

山東海域漁船撞商船沉沒超40小時 8人仍失聯...海上尋獲漂浮救生衣

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

遼寧4歲小女孩失聯44小時 無人機尋獲...倒臥草叢人平安

遼寧金屬筷子

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

