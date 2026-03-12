46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

▲醫師指出，這根金屬筷子縱向嵌在咽後壁位置。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧大連一名46歲的王先生近日因咽喉突然出現劇痛與明顯異物感，前往醫院檢查，醫師竟在其體內發現一根長達12公分的金屬筷子，而這根異物已在體內滯留整整8年。事件曝光後也讓不少網友驚訝直呼「忍耐力太強」。

據《海報新聞》報導，王先生近日因咽部劇烈疼痛與吞嚥不適就醫，醫師檢查時發現其咽後壁內竟卡著一根金屬筷子。進一步詢問後才得知，王先生早在8年前吃飯時，曾不慎誤吞金屬筷子。

當時他曾出現頸部哽咽與疼痛感，但因害怕需要進行頸部切開手術，最終選擇沒有接受治療，之後多年僅偶爾感到喉嚨有異物感，他也多半認為只是飲酒或喉嚨不適所致，因此一直沒有就醫處理。

▲12公分的金屬筷。（圖／翻攝自微博）

直到近期咽部突然出現明顯疼痛與異物感加重，他才緊急到醫院求診。經大連理工大學附屬中心醫院檢查發現，這根金屬筷子長達12公分，縱向嵌在咽後壁位置。醫師隨後為他進行經口腔微創手術，成功將異物完整取出，過程中未傷及周邊血管與神經，術後王先生恢復情況良好。

事件曝光後引發網友熱議，不少人對他能忍受異物滯留8年感到不可思議，調侃「這忍耐力太誇張」、「要是用在事業上早成功了」，甚至有人稱他是「硬扛8年的狠人」。

也有部分網友質疑，一根長達12公分的金屬筷子究竟如何被誤吞。不過醫師提醒，異物誤吞並非罕見，一旦出現吞嚥疼痛、異物感或喉嚨卡住的情況，應儘快就醫檢查，以免造成更嚴重的傷害。