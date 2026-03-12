榮獲2025年日本節能大獎！百年大金、全球獎不完

▲和泰大金會長蘇一仲盛讚日本大金工業創業百年的卓越實力。

圖、文／和泰興業提供

和泰大金會長蘇一仲表示：「日本大金工業創業超過一百周年，經過了漫長的歲月考驗，現今市值在日本的機械產業排名第一。並且在冷鏈技術、節能環保、品牌價值、永續發展領域，獲得多項世界級獎項的肯定。這樣的卓越來自於堅持技術領先的初心、有先進研發的核心技術，更將環境永續視為大金的使命，今年又最新獲得日本省能源大賞，始終堅持創新追求極致節能，堅強實力，真正全球獎不完。」

榮獲2025年日本節能大獎「節能中心會長獎」

日本2025年度「節能大獎」中，大金工業憑藉「可再利用換氣排出的熱之新型節能換氣系統『熱回收系統』」以及「有助於實現碳中和的氣冷式模組冰水機(熱泵冰水機)『Hexagon GX』」，榮獲產品及商業模式類別之「節能中心會長獎」。節能大獎旨在表彰日本國內推動卓越節能技術與活動的企業，促進節能意識的普及。本次獲獎產品並同步於東京的ENEX2026「第50屆地球環境與能源和諧展」中展出。

「熱回收系統」是利用冷媒與熱泵技術，回收換氣時排出的室內熱能。在歷經新冠疫情後，換氣需求日益提升，然而，空調負荷中約有四成來自於換氣，因此必須兼顧換氣與節能。『熱回收系統』藉由回收排出的廢熱，並將其再利用於調節從室外導入的外氣溫度，有效降低冷暖房負荷並提升效率。

實證結果顯示，東京都的零售店面導入後，年耗電量減少約24%；而北海道地區，相較以往使用的「燃氣式溫風暖房設備」，導入本系統後能源消耗量減少約64%，在寒冷地區更顯節能效益。未來將加速推動此系統的全球佈局及大型設施應用，致力實現脫碳社會。

連續8年入選《全球品牌價值500強》

國際知名品牌價值研究機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調查中，DAIKIN大金工業以第336位再次入選全球品牌價值500強榜單，較2023年躍升39位。這更是大金連續第8年入選該榜單，充分印證了大金出色穩健的營運發展能力和卓越的品牌綜合實力。也在世界經濟論壇（World Economic Forum）中，連續獲選為「世界最具永續經營可能之100家企業─Global 100」。大金空調在技術創新、產品研發、專業服務、人才培育等各環節，都已成為日本，以及全球同類型企業學習與觀摩的典範。

環保永續 全球獎不完

身為全球變頻領導者，大金空調自我挑戰，在環保永續、科技、省能源、商業設計、健康品質與品牌形象等，近年來屢獲日、義、法、英、澳、美等各國空調大獎肯定。

全球「獎不完」，充分證明DAIKIN變頻空調在全球的領導地位，近年來得獎獎項包括：「MSCI ESG領袖指數」、「日本省能源大賞」、「印度全球冷卻獎」、「可持續發展年鑑會員」、「國際健康建築WELL金獎」、等獎項。

產品設計方面，多次榮獲素世界上最著名設計獎項的iF設計獎、紅點產品設計獎、日本Good Design Award優良設計獎，受到東西方專業設計業界的一致肯定。