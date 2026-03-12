　
地方 地方焦點

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

▲台南市議會臨時會針對康寧大學開發案進行專案報告，國民黨團提出多項質疑與建議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨政府將康寧大學開發案交由台南市政府處理，台南市議會臨時會12日進行專案報告，國民黨團表示，並不反對康寧大學的開發，但市府在推動過程中應尊重《地方制度法》，涉及市府財產取得或變更時，應提前讓議會知悉並討論。

國民黨團指出，既然市府要協助中央政府處理大學退場問題，也應請中央出面協調台糖，將校地出售給台南市政府，並提出完整、明確的開發規劃，避免重蹈首府大學案動用第二預備金修繕校舍的爭議。

市議員李中岑指出，目前市府對康寧大學未來的前、中、後期規劃並不清楚，也未充分拜會議員溝通，程序顯然不足。他說，現階段編列預算要興建體育館與圖書館，但若未來改為科技或人文發展方向，可能又需要興建其他場館，原先計畫恐怕難以延續，地方擔心「做一半又改」，先前投入的經費恐將白白浪費。市府應清楚說明康寧大學未來發展定位與藍圖，讓市民了解方向。

蔡育輝則表示，國民黨團不反對康寧大學開發，但整個過程議會幾乎毫不知情，如今卻要議會背書。他批評，中央政府不能把問題丟給地方處理，卻沒有提出完整規劃，甚至還要台南市政府每年編列逾千萬元租金租用台糖土地。大學開發需要建置費與維修費，中央若只是把「燙手山芋」丟給地方，卻要求議會同意預算，實在說不過去。他也提到先前首府大學宿舍修繕動用第二預備金的案例，強調國民黨團必須嚴格把關。

市議員林美燕表示，首府大學十多公頃土地目前已運作一年多，但仍處於調整與轉型階段，在此情況下，市府為何急於再接手康寧大學？未來若重新規劃後定位改變，新一屆議員或未來新任市長是否會支持，仍是未知數。她認為，市府應審慎評估此案是否真的有急迫性。

盧崑福則指出，康寧大學校地約十多公頃，市價約3億元，但市府目前未向台糖購地，反而每年支付約1300萬元租金，是否符合經濟效益值得思考。他認為，這塊土地未來價值看好，既然民進黨在中央執政，應透過相關管道協調台糖出售土地給台南市政府，如此一來市府未來無論如何規劃，都能更具彈性。

蔡宗豪則質疑專案報告內容過於粗略，例如規劃興建運動中心與相關體育設施，但所需經費卻未清楚列出。以溜冰場為例，詢問體育局長才得知需花費約2億元，與專案報告所提整地預算差距甚大。他認為，若規劃涉及體育、藝文或科技等多元設施，應先提出合理估算，否則議員難以審議。

王家貞也提出疑問，市府是否已將此案視為「勢在必行」。她指出，市府向議會說明時強調投入不多、效益很大，但卻選在市府與議會即將換屆之際推動此案，令人質疑其必要性。若未來議會在預算審議上未形成共識，市府是否仍會堅持推動？背後原因值得說明。

林燕祝則表示，康寧大學開發案是否真為台南所需仍有疑問。她指出，先前首府大學宿舍修繕追加第二預備金預算時，議會已感壓力，如今再提出康寧大學案，雖然目前檯面上僅3千萬元，但未來總經費可能達3億、7億甚至更多。她質疑市府是否已提出完整規劃，各局處未來將投入多少經費也未說明，若缺乏整體藍圖，恐有成為「蚊子館」的疑慮。她也擔心，若未來政黨輪替導致政策轉向，最終受害的仍是納稅人。

整體而言，國民黨團強調並非反對康寧大學開發，而是希望中央政府與市府提出更清楚的土地處理方式與長期規劃，讓議會與市民充分了解後再推動，確保公共資源運用得當。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

