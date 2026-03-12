　
國際

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯　血濺大馬旅館

▲▼19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯　血濺大馬旅館。（圖／翻攝自中國報）

▲事發旅館附近原本經常有流鶯聚集，案發後已看不見其身影。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞新山市一名37歲印尼籍女子11日凌晨在一間平價旅館內，遭嫌犯持刀狂刺14刀慘死，胸口至少被刺9次，頸部更留下深可見骨的割喉傷痕。警方在命案發生不到24小時內便火速偵破，然而涉案兇嫌竟只有19歲，震驚外界。

根據《中國報》報導，警方12日表示，刑事調查組已於11日晚間8時在新山市區一處公寓內逮捕這名年僅19歲的外籍男子。警方同步在現場起獲多項關鍵證物，包括咖啡色T恤、藍色牛仔長褲、黑色帽子、黑色橡膠鞋、一個監視器硬碟和2部手機。

37歲死者11日凌晨1時許前往案發旅館，與嫌犯見面進行性交易，然而直到凌晨4時，同行的女性友人遲遲不見她步出房間，多次敲門也無人回應，便破門而入，赫然發現死者倒臥地板，胸部血流如注已無生命跡象，嚇得尖叫求助報警。

法醫檢驗發現，死者身上共有14處刀傷，除了胸口正中央被連刺9刀外，頸部、右胸、左胸、右手食指及右手臂也各有一處刀傷。警方初步研判，兩人疑似因性交易價碼談不攏發生爭執。

警方指出，19歲嫌犯並無任何犯罪前科，初步尿液篩檢結果也未出現毒品，目前已向法院申請延長扣押。警方援引刑事法典第302條文謀殺罪調查此案，而嫌犯若罪名成立，將面臨30年至40年有期徒刑，以及不少於12下鞭刑。

根據《中國報》記者實地探訪，命案發生後，事發旅館附近原本聚集的流鶯已不見蹤影，疑似因同行遇害或擔心警方取締而不敢出沒。

►賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

