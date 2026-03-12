50萬血汗錢沒了！他領錢被逮喊冤：我只是跑腿　法官信了

▲男子遭詐走50萬元，詐團層層轉匯3帳戶，車手判無罪。（示意圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子誤信假投資詐騙，遭詐團以「保證獲利」話術誆騙，陸續匯出50萬元，款項經過三層人頭帳戶層轉，最後由一名張姓車手提領一空。但張男出庭時大喊冤枉，強調自己和鄭姓友人一起經營買賣虛擬貨幣、「根本不知道是詐騙」。彰化地方法院審理後，採信他的說法，加上無法證明他所提領的款項就是被害人的血汗錢，判他無罪。

判決書指出，被害人於3年前透過通訊軟體LINE認識一名自稱「蔡依晨」的女子慫恿他下載某投資公司APP，聲稱可以代操股票、保證高獲利。男子不疑有他，陸續匯款50萬元到指定帳戶。

事後再經詐團層層轉入人頭帳戶、最後第三層轉入張男申設銀行帳戶，張男再前往臨櫃提領47萬5000元，事後被害人發現受騙報警，警方循線查獲。

張男到案後坦承有提供帳戶收款、也有去領錢，但堅決否認自己是詐團車手。他供稱，是一個叫鄭姓朋友找他一起做虛擬貨幣買賣，客戶由鄭男負責找，他單純負責跑腿，「客戶把買幣的錢轉到我帳戶，我去領出來，或是轉到鄭男指定的帳戶」、「從頭到尾都不知道那些錢是被騙來的」。

法官審理後發現，這起案件的金流出現嚴重斷點，被害人匯入第一層帳戶的50萬元，雖然之後陸續有多筆款項轉出，但第二層帳戶的交易明細顯示，在被害人款項入帳後，前3筆轉帳分別是70萬元、49萬9967元、50萬33元，金額都大於或等於被害人的50萬元，且轉帳時間都在張男帳戶收到款項之前。

法官認為，無法排除被害人的錢早就透過前幾筆轉帳流入其他帳戶的可能性，而且其中兩筆，已經被新北地院另案認定是由其他人提走，而張男隔天提領的47萬5000元，無法證明就是被害人被騙的那筆錢，既然無法證明張男帳戶內的款項與被害人有關，證據不足，判決張男無罪。

