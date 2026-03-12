伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取

▲伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國考慮派遣特種部隊進入伊朗領土，強行奪取已接近武器等級的高濃縮鈾庫存，除此之外，奪取戰略碼頭哈爾克島（Kharg Island）也是討論選項之一，因為這裡處理伊朗約90%原油出口，是伊朗能源經濟命脈。

Axios、衛報、紐約郵報等報導，儘管美國已轟炸伊朗約5000個目標，但哈爾克島至今未受影響。智庫查塔姆研究所專家奎里安（Neil Quilliam）表示，「如果哈爾克島遭到攻擊，我們可能會看到每桶120美元的油價衝向150美元。它對全球能源市場實在太過重要。」

關鍵小島 經手伊朗90%石油

哈爾克島位於波斯灣，是一座長約5英里的珊瑚島，距離伊朗大陸約27英里，儘管面積雖小，但卻該國主要原油出口轉運站，此處匯集伊朗中西部油田輸油管線，靠近深水區。

根據摩根大通（JP Morgan）數據，該島平時每日處理130萬至160萬桶原油，今年2月中旬為因應美軍攻擊威脅，運輸量甚至一度飆升至每日300萬桶，島上更存放1800萬桶備用原油。

智庫中東研究所研究員蘇利曼（Mohammed Soliman）指出，摧毀這座小島代表切斷伊朗軍事經費，也等同拔掉維持伊朗社會正常運轉的基本服務命脈，「失去哈爾克島幾周就會在伊朗引發安全和社會危機」，每月財政缺口將達數十億美元，貨幣貶值、通膨飆升，給伊朗帶來更大壓力，且短期難以止損。

美國曾討論奪取哈爾克島

消息人士稱，有鑑於這座小島對於戰爭結果的重要性，奪取該島與否已非「是否」的問題，而是時間問題，以色列認為要更早控制小島，但美國則傾向在奪取小島之前把重點放在摧毀伊朗進攻能力，一旦伊朗政權武裝力量被削弱到一定程度，屆時奪取該島將能對伊朗產生最大的制衡與談判籌碼。

前白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）表示，哈爾克島的經濟重要性可能為川普帶來籌碼，美國突襲這座島將會是高風險、高回報，就像委內瑞拉那樣，讓美國對伊朗石油流向擁有更大的話語權，「這是他們整個經濟的命脈所在」。

美國官員討論過「奪取哈爾克島」的可能性，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）並未排除動用地面部隊攻擊伊朗的可能性，前五角大廈顧問魯賓（Michael Rubin）也透露，他曾與白宮官員討論類似方案。

除了經濟，還有政治因素需要考量。前英國陸軍情報官努斯巴赫（Lynette Nusbacher）指出，哈爾克島對於伊朗經濟至關重要，若是摧毀這座小島設施，就意味著放棄「為伊朗創造更好未來」的政治敘事，因為伊朗未來政權都需要這座小島帶來的石油收入。

分析認為，占領島嶼會是一場規模遠超特種部隊突襲的長期軍事行動，「如果美國奪取它，那麼就是在切斷伊朗石油工業。伊朗有產能卻無法出口，而美國也無法從中生產。這將使市場陷入混亂，那將是一場真正的僵局」。