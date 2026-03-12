中朝國際列車重新開通　北京至平壤旅程25小時...票價破千元人民幣

▲執行中朝國際列車中國段運輸服務的K27／28班次列車。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中朝國際旅客列車自疫情期間停運後恢復運行。中國鐵路近日官宣，自2026年3月12日起，北京及丹東至朝鮮（北韓，下同）平壤間重新開行雙向國際旅客列車，全程約25小時，票價在1000元（人民幣，下同）以上，目前車票已開始線下發售，但因赴朝旅遊簽證限制，現階段購票者多為北韓旅客或持商務簽證的中國旅客。

《中國網》報導，據中國鐵路3月10日消息，自2026年3月12日起，中國北京、丹東至朝鮮平壤間雙向開行國際旅客列車。目前，車票已經開始線下發售，旅客可在中國境內北京、天津、山海關、瀋陽、丹東等5地國際聯運代售點購買車票。

北京至平壤國際列車每週一、三、四、六雙向對開，旅客可在北京站、天津站、山海關站、瀋陽站、丹東站及朝鮮平壤站、新義州站辦理乘車業務，並在遼寧丹東與北韓新義州口岸辦理出入境手續。

列車行程方面，北京至平壤列車於北京時間17時26分自北京站出發，抵達丹東後將供國際旅客使用的車廂接掛至95次列車，進入北韓新義州後再更換為52次列車，最終於當地時間次日18時07分抵達平壤，全程約25小時。

據了解，該班列車設有硬臥與軟臥兩種票種，票價均在1000元以上，然而，目前個人行仍無法直接向北韓駐華使領館申請旅遊簽證，因此，購票旅客多北韓旅客或持商務簽證的大陸旅客。

隨著中朝國際列車恢復開行，大陸部分旅行社也開始推出相關旅遊商品。浙江華夏國旅表示，目前已可預訂6月出發的北韓深度遊行程，為期7至8天，從北京出發的團費約為6680元至7380元，已有部分旅客支付訂金預訂。

公開資訊顯示，北京至平壤K27／28次列車的前身可追溯至1950年開通的北京至瀋陽1／2次列車。1954年起，該班列車開始承擔中朝國際聯運任務，並於1981年調整為K27／28次。受疫情影響，該列車自2020年1月30日起暫停運行，直至2026年3月12日恢復雙向開行。