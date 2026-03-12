　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

香港旅客深夜機車刁車　太麻里警協助更換電池助脫困

▲太麻里警協助港籍旅客更換電池。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太麻里警協助港籍旅客更換電池。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局大武分局太麻里派出所日前深夜巡邏時，發現兩名外籍旅客因電動機車電力耗盡受困路旁，員警主動上前關心並協助尋找電池更換站，順利協助旅客排除困境。

太麻里派出所所長廖志宗與警員劉新邦當日凌晨0時至2時執行巡邏勤務，行經轄區路段時，發現路旁有兩名女子各騎乘一部Gogoro電動機車停靠在路側，神情略顯慌張。員警見狀立即上前關心了解情況。

經詢問後得知，兩名女子為香港籍旅客，來台進行環島旅行，行經該路段時電動機車電力耗盡，需更換電池後才能繼續前往約10公里外的住宿地點。然而轄區內電池更換站於凌晨0時即停止營運，須前往24小時營運的站點才能更換電池，讓兩人一時不知如何是好。

了解情況後，廖等2員立即協助查詢鄰近可更換電池的站點，確認距離最近的站點位於知本一處便利商店旁，隨即駕駛巡邏車協助載送兩名旅客前往更換電池，順利解決燃眉之急。兩名女子對警方在深夜即時伸出援手相當感動，頻頻向員警表達感謝之意。

大武警分局表示，警方秉持「為民服務」精神，主動關懷轄內民眾及旅客安全，無論本國或外籍人士皆一視同仁提供協助。此次熱心援助不僅協助旅客順利完成旅程，也展現台灣警察親切、專業且高效率的形象，為國民外交再添一段暖心佳話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜後溫度明顯下降！　低溫下探7度
外資大砍台股711億！前10大個股曝
石油大動脈被斬！亞洲多國自救　周休3日、居家辦公節能
快訊／三重大樓「10F墜落」！爆頭倒血泊亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

香港旅客深夜機車刁車　太麻里警協助更換電池助脫困

春遊南迴正夯！　大武所長警廣宣導行車安全

關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術提升執勤戰力

守護青春不缺席　台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

赤腳男寒夜路邊發抖　台東寶桑警以行動守護弱勢

南消第一大隊攜手四區公所訓練管筏操作　強化防汛救災默契

台南「五心職場」徵選開跑　邀企業打造友善職場文化

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

香港旅客深夜機車刁車　太麻里警協助更換電池助脫困

春遊南迴正夯！　大武所長警廣宣導行車安全

關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術提升執勤戰力

守護青春不缺席　台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

赤腳男寒夜路邊發抖　台東寶桑警以行動守護弱勢

南消第一大隊攜手四區公所訓練管筏操作　強化防汛救災默契

台南「五心職場」徵選開跑　邀企業打造友善職場文化

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單　台北晶華軒奪第61名

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

陽明決定加造6艘1.3萬箱LNG雙燃料貨櫃船　新燃料船累計訂造26艘

細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

【想被恐龍咬一口】原PO把頭伸進去...結果頭卡住機器還停住

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

台南市府斥資3千萬購校舍陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

台南市長榮中學140週年聖火傳遞府城路跑見證教育信仰傳承

2026綠博18座永續展區　主題曲「願夢花開」

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

台南社造展現公民行動力青年文化行動計畫接棒推動

更多熱門

相關新聞

春遊南迴正夯　大武所長警廣宣導行車安全、防假中獎詐騙

春遊南迴正夯　大武所長警廣宣導行車安全、防假中獎詐騙

隨著春季旅遊熱潮升溫，南迴公路成為不少民眾前往台東旅遊的重要路線。台東縣警察局大武分局大武派出所所長鄭能義日前受邀至警察廣播電臺節目接受專訪，向聽眾介紹大武鄉轄區特色景點，同時宣導交通安全與防詐騙觀念，提醒民眾在旅遊之餘也要留意行車與財產安全。

關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術

關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術

台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

寒夜街頭送暖　寶桑警以行動守護弱勢

寒夜街頭送暖　寶桑警以行動守護弱勢

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

關鍵字：

為民服務警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台灣女首富是她「擁480億身家」！

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面