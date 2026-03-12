香港旅客深夜機車刁車　太麻里警協助更換電池助脫困

▲太麻里警協助港籍旅客更換電池。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局大武分局太麻里派出所日前深夜巡邏時，發現兩名外籍旅客因電動機車電力耗盡受困路旁，員警主動上前關心並協助尋找電池更換站，順利協助旅客排除困境。

太麻里派出所所長廖志宗與警員劉新邦當日凌晨0時至2時執行巡邏勤務，行經轄區路段時，發現路旁有兩名女子各騎乘一部Gogoro電動機車停靠在路側，神情略顯慌張。員警見狀立即上前關心了解情況。

經詢問後得知，兩名女子為香港籍旅客，來台進行環島旅行，行經該路段時電動機車電力耗盡，需更換電池後才能繼續前往約10公里外的住宿地點。然而轄區內電池更換站於凌晨0時即停止營運，須前往24小時營運的站點才能更換電池，讓兩人一時不知如何是好。

了解情況後，廖等2員立即協助查詢鄰近可更換電池的站點，確認距離最近的站點位於知本一處便利商店旁，隨即駕駛巡邏車協助載送兩名旅客前往更換電池，順利解決燃眉之急。兩名女子對警方在深夜即時伸出援手相當感動，頻頻向員警表達感謝之意。

大武警分局表示，警方秉持「為民服務」精神，主動關懷轄內民眾及旅客安全，無論本國或外籍人士皆一視同仁提供協助。此次熱心援助不僅協助旅客順利完成旅程，也展現台灣警察親切、專業且高效率的形象，為國民外交再添一段暖心佳話。