春遊南迴正夯！　大武所長警廣宣導行車安全

▲大武所長警廣宣導行車安全與防詐觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著春季旅遊熱潮升溫，南迴公路成為不少民眾前往台東旅遊的重要路線。台東縣警察局大武分局大武派出所所長鄭能義日前受邀至警察廣播電臺節目接受專訪，向聽眾介紹大武鄉轄區特色景點，同時宣導交通安全與防詐騙觀念，提醒民眾在旅遊之餘也要留意行車與財產安全。

鄭能義表示，大武鄉位於南迴公路進入台東後的第一塊平地，山海交會，素有「台東門戶」之稱。轄區內擁有金龍湖、大武國家森林步道、大武漁港等自然景點，其中位於台9線420公里處的「9420（就是愛你）」濱海公園，更是許多旅客行經南迴公路時喜愛停留拍照的熱門打卡景點。

隨著春季出遊人潮增加，鄭所長也提醒用路人行駛南迴公路時應遵守速限、隨時注意路況，切勿酒後駕車或疲勞駕駛；若需短暫休息，應選擇安全停車空間，避免停靠路肩，以確保自身與其他用路人的安全。

在防詐騙宣導方面，鄭能義指出，近期詐騙集團常透過電子郵件、簡訊或社群平台假冒知名企業或政府機關，其中「假中獎通知」詐騙相當常見。曾有民眾收到假冒悠遊卡會員中心寄發的「電子發票中獎通知」，點擊連結後進入仿冒網站，並依指示輸入信用卡資料與驗證碼，最終遭盜刷7萬餘元。

大武警分局呼籲，民眾若接獲類似訊息應提高警覺，避免隨意點擊不明連結或提供個人金融資料。若有疑問，可多利用內政部警政署「打詐儀錶板」了解最新詐騙手法與案例，提升防詐意識；如遇疑似詐騙情形，也可撥打165反詐騙諮詢專線查證，或就近向派出所尋求協助，以避免財產損失。