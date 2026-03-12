　
生活

李智凱、彭政閔獲提名公視董事　文化部：加入運動員視野

▲中華隊打擊教練彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭政閔獲提名為「公視第8屆董監事」候選名單。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／綜合報導

公視董監事因審查門檻高，加上提名過程不易而延宕。文化部今（12）日公布，行政院再提名「公視第8屆董監事」候選名單，第2輪共計10位董事候選人、1位監事候選人，其中運動員李智凱、彭政閔入列，成為最大亮點，此次提名將交由審查委員會，另訂時間進行審查。

文化部長李遠表示，今年7月公廣集團即將迎來成立滿20周年，2年後（2028年）公視則成立屆滿30年，雖然公廣在逐漸擴展的過程中遇到許多挑戰，也受到各界不少關注，甚至批評，但是在資訊破碎化、假訊息充斥的時代，公廣仍是許多人最信任的媒體之一。期盼行政院及文化部加速提出的名單，能儘速獲審查委員會的肯定與通過，順利組成董監事會。

文化部說明，行政院前於去（2025）年12月17日提名14名公視董事、5名監察人候選人，並於12月31日由立法院各黨團推薦代表所召開的審查會議中，同意通過4位董事及4位監事，人數尚不足以組成董事會。

李遠表示，雖然對於第一次審查未能順利組成感到遺憾，並不捨候選人願意無私投身公共事務的心意，但是行政院及文化部仍誠懇地聽取審查委會及各界意見，並依《公共電視法》規定，在確保反映族群與多元領域的代表性，以及落實性別比例原則等前提下，補提名10名董事候選人：江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜；1名監事候選人為專精於智慧財產權、娛樂法的林佳瑩。

李遠指出，從提名名單可清楚發現，行政院及文化部充分聽取審查委員意見，不僅年齡部分有半數在50歲以下，整體呈現年輕化特質，將有助公廣集團未來發展、擴大影響力；族群方面亦包含客家、原住民，更首度納入出生於越南的新住民代表紀錄片導演阮金紅。

另兩位客家、原住民代表高翊峰、陳潔瑤，則分別為文學、電影等非常具代表性的藝術工作者。同時，在專業領域更依委員意見，除了多數都擁有新聞傳播、影視音工作的豐富資歷，如詹怡宜、林照真、黃韻玲等，亦是各領域深受尊重及肯定的指標人物，更納入數位學習的江前緯、新媒體的吳其勳等專業人才。

其中，李智凱、彭政閔兩位專業運動員，也是名單中的亮點。李遠表示，去年運動部成立，文化部即與運動部在第一時間建立起密切合作關係，目標「以運動激勵人心，以文化團結台灣」。

當全世界看見台灣堅韌意志的此時，他特別商請運動部長李洋，協助推薦及溝通運動界加入候選，在李洋大力幫忙下，兩位代表不同世代的李智凱、彭政閔同意候選。

李洋認為，這兩位台灣優秀且深受尊重的運動員，對公共事務有很多想法及參與熱情。李遠則表示，相信董事會在加入2位運動員的視野後，將幫助公廣集團扮演更有效的傳播角色，延續此次WBC經典賽，華視以專業的特別報導方式，在賽事轉播台以外衝出高收視率的好成績。

李遠強調，他從擔任華視公共化第1任的總經理，到如今的文化部長，20年來始終堅持國家正常化、黨政軍退出媒體的理念，相信公廣集團唯有堅持公共化、專業化，才能繼續發揮其影響力。

此波提名，將交由立法院各黨團推舉的15位民間專家學者代表，組成的「審查委員會」，另訂時間進行審查。

李遠表示，在公廣集團即將邁入20週年之際，行政院及文化部除快速提出補提名名單外，也期盼與代表民間最重要聲音及公信力的審查委員會，一起堅持20年前立法院通過黨政軍退出媒體的宣示，20年後一起繼續維護「一個可以信任的公廣」這個不變的理想，懇切盼望所提名單能儘速通過，順利組成董監事會。

03/10 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

相關新聞

公視現任董事遭團滅　文化部長：這不是羞辱，什麼才是？

公視現任董事遭團滅　文化部長：這不是羞辱，什麼才是？

第8屆公視董監事審查會議今（31）日首度舉行，審查結果有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等4名董事，以及馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群等4名監事通過，未達《公視法》門檻，無法組成第8屆董事會。文化部長李遠表示深刻遺憾，並公開向所有同意提名，卻未能通過的候選人表達最深歉意，將儘速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。

公視董事首次審查會議「僅4人通過」

公視董事首次審查會議「僅4人通過」

公視董監事審查比美國大選複雜

公視董監事審查比美國大選複雜

「江春男有興趣的是國際影音平台」 李永得：正在研擬公視董監事名單

「江春男有興趣的是國際影音平台」 李永得：正在研擬公視董監事名單

公視董監事會名單被批「史上最弱」

公視董監事會名單被批「史上最弱」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

