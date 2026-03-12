指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

▲陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、黨團副幹事長陳培黨日前向立法院發出公文，要求提供國民黨立委赴中國拜會中共高官的經費來源是否為公費，以及民眾黨中配不分區立委李貞秀的雙重國籍切結書，回函期限於今（12日）下午4時截止。然而，陳培瑜指出，相關回函資料早已送到立法院秘書長周萬來的桌上，卻遭遲延未簽核，讓她質疑，周萬來到底在怕什麼？為什麼不敢回覆資料，讓大眾檢視？

陳培瑜日前向立法院發出公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。請立法院、國民黨向全國大眾說明，這些行程是不是公費？「你們跟中共高官到底談了什麼？」此外，陳培瑜也向立法院發公文索取民眾黨中配立委李貞秀的雙重國籍切結書。

不過，陳培瑜今（12日）表示，立法院秘書長周萬來為何壓著公文不回？前幾天她向立法院發公文索取兩項資料，分別為「傅崐萁赴中拜會中共高官是否使用公費」以及「李貞秀雙重國籍切結書」，回函期限是今日下午4時，但期限已經到了，據說回函資料早已送到周萬來桌上，但遲遲沒有簽核。

陳培瑜質疑，「我想請教周萬來，你到底在怕什麼？」為什麼不敢回覆資料，讓大眾檢視？