關山警分局常年訓練驗收　精進射擊與逮捕術提升執勤戰力

▲關山警分局辦理射擊與逮捕術測驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化員警執勤技能與應變能力，確保治安與交通維護工作順利推動，台東縣警察局關山分局於3月9日至13日在崁頂綜合體技館（崁頂靶場）辦理「115年上半年常年訓練驗收測驗」，針對員警平時訓練成果進行全面檢測。測驗項目包含手槍射擊、組合警力結合綜合逮捕術、體能測驗及學科測驗等，透過多元項目驗收員警在體能、戰技與法令知識等方面的綜合能力。

此次訓練驗收由台東縣警察局總教官廖忠富率同台東、關山、大武及成功等四個分局教官共同到場監測，確保測驗過程嚴謹、公正，並即時指導員警在動作與技巧上的細節修正。射擊測驗著重員警在面對突發狀況時的判斷能力與射擊穩定度；而「組合警力結合綜合逮捕術」則透過模擬情境演練，讓員警在面對嫌犯反抗或控制壓制過程中，能運用正確戰術與安全技巧，迅速制止違法行為並保障自身與民眾安全。

此外，體能測驗則包含基本體能項目，檢視員警平日體能訓練成果，確保在追捕嫌犯或執行各項勤務時具備足夠體力；學科測驗則涵蓋相關法令與勤務知識，要求員警在執法過程中依法行政，避免因法令認知不足影響執勤品質。

值得一提的是，本次訓練亦針對今年1月報到的15名新進員警加強測驗與指導，希望透過完整訓練，使新進同仁能儘速熟悉警察勤務所需技能與流程，提升面對各類治安狀況時的應變能力。資深教官也在測驗過程中分享實務經驗，讓新進員警在技術與觀念上獲得實質提升。

關山警分局表示，警察工作經常面對瞬息萬變的治安環境，唯有透過平時紮實訓練與定期測驗，才能在關鍵時刻展現專業與效率。透過此次常年訓練驗收，不僅檢視員警平日訓練成果，也進一步提升整體團隊默契與執勤戰力。未來將持續落實各項專業訓練，強化員警執勤技能與法治觀念，守護地方治安與交通安全，為轄區民眾打造更加安心穩定的生活環境。