響應「更生事業群」助就業　食品廠老闆分享從路邊攤起家歷程

▲新北地檢署與台灣更生保護會新北分會推動「更生事業群」計畫，12日與4家友善廠商共同簽約推動，助更生人就業重新出發。（圖／新北地檢署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署與台灣更生保護會新北分會關懷出獄更生人，推動「更生事業群」計畫協助就業與穩定生活，獲得4家友善廠商響應，提供近50個職缺，今（12日）共同舉辦簽約儀式，其中1位業者主動分享自己更生打拚過程，從路邊攤茁壯為國際認證的食品工廠，希望提供就業機會，協助更生朋友翻轉人生。

「更生事業群」計畫不僅要讓更生人找到合適工作，並協助更生人處理不當人際關係，改善工作適應不良與生活挫折的困境，且獲得「工作保障」、「收入保障」與「勞動條件保障」，能讓更生人有歸屬感，回復正常生活、順利復歸社會。

新北檢與台灣更生保護會新北分會合作推動這項計畫，初期獲得4家友善廠商響應，今舉辦「更生事業群攜手點亮更生路-更生事業群簽約儀式」，法務部部長鄭銘謙出席感謝廠商提供職缺，包括食品銷售員、機電及工程相關技術員，展現企業大愛，給更生朋友強而有力的實際支持。

▲法務部部長鄭銘謙出席「更生事業群」簽約儀式，感謝友善廠商響應提供職缺。（圖／新北地檢署提供）

鄭銘謙表示，「更生事業群」提供更生人重新出發機會，也是社會再次接納更生人的重要契機，期待更多企業加入，提高更生人就業意願、減少就業歧視，陪伴更生朋友穩定復歸社會。

台灣高檢署檢察長兼任台灣更生保護會董事長張斗輝出席指出，感謝4家友善廠商提供近50個職缺，就是幫助50個更生朋友及家庭，「穩定就業」就是協助更生朋友重新站穩腳步，照顧家庭、找回尊嚴，開創嶄新人生、迎向光明未來。

4家參與計畫的友善廠商，包括上選工程有限公司、宏旺食品有限公司、義留工程行及漢聯消防科技顧問有限公司，宏旺老闆「阿忠」分享自己更生歷程，他出獄運用服刑時累積的作業金，加上更保新北分會提供貸款，成立食品公司實現創業夢想。

「阿忠」說一路走來，歷經食安風暴、新冠疫情等影響，靠自己努力不懈與更保新北分會陪伴，事業逐步成長，從路邊攤發展成為國際認證的食品工廠，如今提供更生人就業機會，希望協助更多更生朋友翻轉人生。

法務部主任秘書余麗貞、保護司司長洪信旭與新北地檢署檢察長郭永發、台灣更生保護會主任委員曾瀚霖，今也共同見證本次簽約儀式，未來將結合更多友善廠商與社會資源，讓更生人在人生新起點上，獲得更多支持與希望，打造更具包容與關懷的社會。