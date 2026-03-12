颱風釀災批評台南市府「都在放假沒人救災」　前立委不起訴

▲前立委陳椒華在臉書發文表示，針對救災言論遭台南市政府指控散布謠言而提告，台南地檢署已作出不起訴處分。（陳椒華提供，下同）

記者林東良／台南報導

2025年9月間，因卸任立委陳椒華針對丹娜絲颱風過後救災發表「一星期放假、無人救災」及「災後台南公務人員都在放假」等言論批評台南市政府，市府認為陳椒華涉及散布不實訊息，依災害防救法對她提告。陳椒華12日在臉書PO文表示，指檢察官認為她發文內容針對政府救災作為提出質疑與評論，難認有故意散布謠言的主觀犯意，已將她不起訴處分。

陳椒華表示，相關質疑源自災區居民反映與媒體報導，她並引用《上下游新聞》2025年8月4日的報導指出，內容提及台南市府在颱風過後，於7月8日上午將防災指揮中心降級為二級開設，人員解編回到各局處，可能因此錯失部分救災黃金時間。她強調這段內容為媒體報導，並非她本人所說。

她指出，災區居民普遍反映災後一週未見多數公務機關人員到場協助，因此外界才合理質疑是否與市府排程或人員放假有關。她認為，這屬於對公共政策的合理質疑，不構成《災害防救法》第53條第3項所指的散布謠言行為，但台南市政府卻對她提告。



陳椒華表示，台南地檢署經檢察官調查後，已正式作出不起訴處分。處分書指出，她的發文內容主要是針對政府救災作為提出質疑與評論，雖然可能造成部分誤解，但難以認定具有故意散布謠言的主觀犯意，因此依法不起訴。

陳椒華認為，此案凸顯在重大災害發生後，人民對政府救災效率提出質疑與監督，本來就是民主社會正常的公共討論。若政府動輒以刑事告發方式回應批評，不僅無助於解決問題，也可能對言論自由造成寒蟬效應。

她表示，自己長期監督政府施政，發文目的並非指責第一線救災人員，而是希望針對決策與指揮層面提出檢討，期盼在災害發生時能更有效運用資源與人力，協助災民儘速恢復正常生活。

陳椒華也呼籲台南市政府，面對外界質疑與批評應以更開放態度回應與澄清，而非動輒提告，以免浪費司法資源。她強調，未來仍會持續關心公共事務，秉持理性與事實為公共利益發聲，並期待政府能以更透明、負責任的態度回應社會監督。