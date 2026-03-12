生下來就殺掉！日39歲女「殺嬰藏屍」自首　驗屍曝殘忍真相

記者王佩翊／編譯

日本山形縣河北町一名39歲無業婦女涉嫌在自家產下男嬰後將其殺害，她藏屍數月後向警方自首，最終被逮捕。警方並未在嬰兒遺體上發現明顯外傷，根據驗屍結果，男嬰應該是在出生後死亡，而非死胎。

39歲嫌犯2月20日主動到住家附近派出所自首，她向警方聲稱，自己在家中產子後，將嬰兒屍體藏匿於塑膠袋內，警方隨即以棄屍罪名緊急將其逮捕。

山形縣警方表示，這名居住在河北町谷地雛市三丁目的嫌犯涉嫌在2024年9月至2025年5月，在自家獨自產下男嬰後將其殺害。根據司法解剖結果，男嬰確實是在出生後才死亡，並非死胎或流產，警方3月12日上午以殺人罪嫌將該女再次逮捕。

值得注意的是，警方在嬰兒遺體上並未發現明顯刺傷或砍傷等外傷痕跡。辦案人員研判，該名婦女應是獨自一人在家完成生產過程。據了解，女嫌在棄屍罪被捕時曾供稱「我殺了嬰兒」，對殺人嫌疑供認不諱。

警方目前仍在深入調查嫌犯殺害嬰兒的具體手法、動機以及事後藏屍的原因。