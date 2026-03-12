濟州航空179死空難「又尋獲24塊遺骨」！ 　竟被棄置1年多

▲ 事發逾1年多竟發現多塊罹難者遺骸。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日墜毀於務安國際機場，造成179人身亡，如今爆出當時調查過程存在離譜疏失，導致部分遺骨被棄置機體殘骸中逾1年才被發現。12日重新檢視客機殘骸的作業中，調查人員又尋獲24塊疑似罹難者遺骸，最大的約有14公分。

機翼、麻袋、殘骸袋中尋獲24塊遺骸

綜合《韓聯社》等韓媒，遺屬協會透露，此次發現的遺骸中有1塊位於機體右側機翼，有6塊則是在國會國政調查特別委員會視察前一天，航空鐵道事故調查委員會在未與遺屬協商情況下，於事發現場附近當時用來收集泥土和死者遺物的麻袋中尋獲，其餘17塊則是從事故初期用來裝運機體殘骸和泥土的大型袋子中發現。

自上月重啟調查以來，累計已尋獲33塊遺骨，經DNA比對後確認其中9塊分屬7名罹難者。這起空難為南韓航空史上最嚴重事故之一，由國土交通部、航空鐵道事故調查委員、全南警察廳科學搜查隊聯合進行的殘骸追加調查將持續至本月底。

遺屬控訴：避國會調查匆忙清理



遺屬協會代表金有珍悲憤指控，「事故調查委員會為避免國政調查特別委員會調查時發現遺骨，在視察前匆忙清理現場殘骸」，痛批相關單位處置失當，「遺體被放置超過1年，我們感到憤怒又絕望。」

李在明下令徹查 嚴懲相關人員

總統李在明12日聽取報告後，立即下令徹查事故初期遺體收集不當及遺體被棄置逾1年的事發經過。青瓦台發言人李圭淵在記者會上轉述，「總統指示要嚴懲相關責任人員」，要求加速進行仍在調查中的事故原因釐清工作，並向仍處於悲痛中的遺屬表達遺憾之情。