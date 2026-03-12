守護青春不缺席　台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

▲東警婦幼隊校園宣導識詐與防性剝削。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升青少年對數位性別暴力及網路詐騙的防範意識，台東縣警察局婦幼警察隊日前受邀前往延平鄉桃源國中進行宣導活動，由婦幼隊組長胡陽年向師生介紹數位性別暴力的各種類型，並針對性私密影像外流等議題進行說明，提醒學生在任何情況下都不應隨意拍攝或散布性私密影像，以提升師生對數位性別暴力的認知與警覺。

活動中，警方也針對近期常見的詐騙手法進行說明，提醒學生在遇到疑似侵害或詐騙情況時，應第一時間查證並保存相關證據，了解如何正確應對與保護自身安全。透過案例分享與互動交流，讓學生更清楚掌握防範技巧，現場氣氛熱絡，獲得師生熱烈回應。

警方指出，隨著網路科技快速發展，性影像犯罪及網路詐騙案件有增加趨勢，因此特別透過校園宣導，結合時事案例、宣導影片與現場互動，傳達防治數位性別暴力觀念。宣導過程中也提醒學生牢記「五不一檢舉」原則，「五不」包括不觀看、不轉傳、不下載、不分享、不持有；「一檢舉」則是在遇到相關情況時，應告知師長、截圖存證並報警檢舉，藉此提升學生自我保護能力，共同杜絕數位性別暴力。

台東縣警察局長林宏昇表示，透過走入校園的宣導方式，有助於提升學生對數位性別暴力與詐騙犯罪的防範意識，讓青少年在數位環境中能更安全地使用網路。警方也提醒，近期犯罪集團常利用網路操控，誘使青少年擔任詐欺車手等角色，因此持續推動校園防詐宣導，希望透過教育與宣導提升青少年識詐能力，營造更安全的校園環境。