被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

▲梁文傑代表陸委會送花給李柏毅，被妻子林楚茵剛好目擊。（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010）

記者詹詠淇／台北報導

立法院昨選舉8個常設委員會召委，民進黨立委李柏毅被推舉為內政委員會召委，而陸委會副主委兼發言人梁文傑也特別送花至李柏毅位在中興研究大樓8樓的辦公室，沒想到卻被身為「鄰居」的梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵剛好路過目擊，讓李柏毅展現超高生存欲，急喊，「是給林委員的花」，讓現場的人瞬間笑翻。

11日回鍋上任民進黨發言人的立委林楚茵今（12日）在社群平台分享一段影片，內容為陸委會副主委兼發言人梁文傑代表陸委會拜會剛上任立法院內政委員會召委的李柏毅，表達祝賀之意，還送上漂亮的花籃。

沒想到，辦公室恰巧在隔壁的林楚茵剛好走出辦公室目擊這個場面，「只路過，只路過，他（指梁文傑）是來拜會你」，梁文傑還補一句，「我要拜會你」，讓原本收下花籃的李柏毅秒展現超高生存欲，看著這對夫妻急喊，「沒有！不是不是！這個明明就是林委員的花，這盆花是最漂亮的！」笑翻現場眾人。

林楚茵則笑稱，「發言人探班發言人？這盆花是陸委會要送給內政委員會召委李柏毅的啦」，恭喜好鄰居接下內政重擔，召委正式上工前，先教部會「浪漫特訓班」？並附上三人合照，展現好交情。

該畫面也讓不少網友笑喊，「畫面一片白，只有我這樣嗎」、「梁副藍白紅都不怕，但怕太太有必要」、「梁副本人是來接捧花？」、「害羞的表情也太可愛了吧」、「求生欲指數狂飆」。