　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

▲▼陸委會副主委兼發言人梁文傑代表陸委會送花給剛上任立法院內政委員會召委的李柏毅，沒想到卻被妻子林楚茵剛好目擊。（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010）

▲梁文傑代表陸委會送花給李柏毅，被妻子林楚茵剛好目擊。（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010）

記者詹詠淇／台北報導

立法院昨選舉8個常設委員會召委，民進黨立委李柏毅被推舉為內政委員會召委，而陸委會副主委兼發言人梁文傑也特別送花至李柏毅位在中興研究大樓8樓的辦公室，沒想到卻被身為「鄰居」的梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵剛好路過目擊，讓李柏毅展現超高生存欲，急喊，「是給林委員的花」，讓現場的人瞬間笑翻。

11日回鍋上任民進黨發言人的立委林楚茵今（12日）在社群平台分享一段影片，內容為陸委會副主委兼發言人梁文傑代表陸委會拜會剛上任立法院內政委員會召委的李柏毅，表達祝賀之意，還送上漂亮的花籃。

沒想到，辦公室恰巧在隔壁的林楚茵剛好走出辦公室目擊這個場面，「只路過，只路過，他（指梁文傑）是來拜會你」，梁文傑還補一句，「我要拜會你」，讓原本收下花籃的李柏毅秒展現超高生存欲，看著這對夫妻急喊，「沒有！不是不是！這個明明就是林委員的花，這盆花是最漂亮的！」笑翻現場眾人。

林楚茵則笑稱，「發言人探班發言人？這盆花是陸委會要送給內政委員會召委李柏毅的啦」，恭喜好鄰居接下內政重擔，召委正式上工前，先教部會「浪漫特訓班」？並附上三人合照，展現好交情。

該畫面也讓不少網友笑喊，「畫面一片白，只有我這樣嗎」、「梁副藍白紅都不怕，但怕太太有必要」、「梁副本人是來接捧花？」、「害羞的表情也太可愛了吧」、「求生欲指數狂飆」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜後溫度明顯下降！　低溫下探7度
外資大砍台股711億！前10大個股曝
石油大動脈被斬！亞洲多國自救　周休3日、居家辦公節能
快訊／三重大樓「10F墜落」！爆頭倒血泊亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

學員哀剛儲值！北市健身房遭強制執行停業　法務局曝2招申請賠付

貪官收賄823萬「藏鳳梨酥禮盒」放水廠商　監院通過彈劾

盼成川伯鐵衛！　賴士葆國會總顧問邸聖德宣布參選新北市議員

指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

藍白合李四川民調僅贏1.1百分點　蘇巧慧：追平差距代表方向正確

綠委曝郭台銘私人飛機也曾用過松指部　規定從馬英九時期延續至今

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

學員哀剛儲值！北市健身房遭強制執行停業　法務局曝2招申請賠付

貪官收賄823萬「藏鳳梨酥禮盒」放水廠商　監院通過彈劾

盼成川伯鐵衛！　賴士葆國會總顧問邸聖德宣布參選新北市議員

指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

藍白合李四川民調僅贏1.1百分點　蘇巧慧：追平差距代表方向正確

綠委曝郭台銘私人飛機也曾用過松指部　規定從馬英九時期延續至今

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單　台北晶華軒奪第61名

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

陽明決定加造6艘1.3萬箱LNG雙燃料貨櫃船　新燃料船累計訂造26艘

細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

政治熱門新聞

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

卓榮泰：取消行人號誌「小綠人」閃爍動畫

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

快訊／最激烈區！綠中山大同初選　雙姝出線、王世堅子弟兵落馬

藍白猛轟卓榮泰自費赴日　謝長廷嗆：拿不出證據又不願付出代價

李洋出手　彭政閔李智凱獲提名公廣董事

荷姆茲海峽「台灣最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

曝鄭習會時間點　鄭麗文：我的出現讓兩岸和平

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

遭蕭敬嚴控「抹黑霸凌」　徐巧芯轟不知悔改：被霸凌的是我們

更多熱門

相關新聞

陸通過「民族團結法」　陸委會：連美日台都能制裁

陸通過「民族團結法」　陸委會：連美日台都能制裁

中國大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過《民族團結進步促進法》。對此，陸委會表示，對該部法律相當警覺，因為其中用詞非常模糊，含涉範圍也非常廣泛，連中國境外的個人與組織都包含在內，「換言之，可以制裁美國、日本，或者是台灣的歷史學界、宗教界、文化界。」

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

考察、報告就是不排審國防預算　綠轟馬文君：擺明故意拖延

考察、報告就是不排審國防預算　綠轟馬文君：擺明故意拖延

遭蕭敬嚴控「抹黑霸凌」　徐巧芯轟不知悔改：被霸凌的是我們

遭蕭敬嚴控「抹黑霸凌」　徐巧芯轟不知悔改：被霸凌的是我們

關鍵字：

梁文傑林楚茵李柏毅民進黨夫妻放閃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台灣女首富是她「擁480億身家」！

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面