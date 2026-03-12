怕死後沒人顧她！　日千葉58歲母「親手溺斃29歲重障女」

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本千葉縣茂原市發生一起人倫悲劇，58歲母親齋藤千榮子涉嫌將罹患重度身障、長期臥床的29歲女兒加奈溺斃，被警方依殺人罪嫌逮捕。齋藤坦承犯行，更透露原先想和女兒一同輕生。

綜合TBS等日媒，案發當天清晨約6時12分，齋藤打電話給男性鄰居哭訴，「發生了很可怕的事，希望你過來一趟」，鄰居趕抵現場只見她全身濕透，癱坐房間角落顫抖哭泣。

齋藤哭著向鄰居坦承，「（加奈）死了，是我做的」，鄰居隨即報警。警方到場時女兒已無生命跡象，她和齋藤一樣全身溼透，身旁擺放2個裝滿溫水的白色衣物收納箱，裡頭的紙尿褲等用品全被浸溼。調查指出，齋藤在收納箱中倒入溫水，將女兒臉部壓入水中導致她窒息死亡。

女兒先天重障臥床29年 母獨力承擔照護

長年認識這對母女的鄰居透露，加奈出生便罹患先天性重度肢體障礙，無法行動也不能說話，日常起居包括如廁等都由齋藤一手包辦。儘管加奈也有到身障機構接受照護，但主要照顧責任仍落在齋藤身上。

齋藤向警方表示，「我不打算讓女兒一個人死，我本來也想一起死」，稱她「擔心自己先走後，女兒會陷入悲慘處境，所以想帶她一起去天堂」，鄰居也在現場發現疑似遺書的字條。警方現正持續調查案件詳細經過。

