美海軍也頭痛！伊朗水雷「鎖喉」荷莫茲海峽　真正目的曝光

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，美國官員11日表示，伊朗已在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部署水雷，這種簡易彈藥讓德黑蘭得以對全球經濟造成嚴重破壞，成為該國「最強大的武器之一」。

水雷威力大 美海軍得提防

報導指出，不只美國官員，智庫「美國戰爭研究所」（ISW）也估計，伊朗已在荷莫茲海峽部署10枚水雷。

伊朗的水雷庫存，包括能夠漂浮或錨定在波斯灣淺海底部的基礎彈藥。其中，Maham 1型水雷可在深度僅1公尺的水域漂浮，一旦5根觸角之一遭受撞擊，就會引爆多達120公斤的炸藥。

美國海軍學會（U.S. Naval Institute）幾年前一份報告指出，水雷是美國海軍所面臨最具破壞性的武器之一，二戰後造成的艦艇損壞數量，超越任何其他攻擊手段。

▼美軍發布摧毀伊朗布雷艇影像 。（圖／翻攝X）

非對稱作戰 伊朗目的曝光

亞塞拜然智庫「外交與發展研究所」（IDD）資深研究員阿拉斯利（Jahangir Arasli）直言，雖然伊朗的傳統作戰能力被摧毀，卻仍保有水雷這種「非對稱作戰」的絕佳工具。

他認為，對德黑蘭政府而言，水雷究竟能夠造成多少船隻損傷並不重要，「他們的主要目標是擾亂」航運與全球經濟。

能源展望顧問公司（Energy Outlook Advisors）合夥人阿哈吉（Anas Alhajji）則認為，水雷也可能用於嚇阻美國的地面入侵行動。

美軍摧毀布雷艦 但有1漏洞

儘管美軍宣稱摧毀伊朗多艘布雷艦，以及具備布雷能力的基洛級潛艦（Kilo-class submarine），但伊朗主要透過小型漁船及蛙人部隊部署水雷，這種「非正規海上民兵」幾乎不可能辨識與清除。

隨著數千艘船隻等待通行，華府正面臨派遣海軍護航的壓力。美國總統川普曾表示正在考慮這麼做，但五角大廈尚未宣布獲准。

若護航行動啟動，領航軍艦必須搭載特定設備，使用聲納定位水雷，並且逐一偵測、躲避、清除。