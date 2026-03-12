南消第一大隊攜手四區公所訓練管筏操作　強化防汛救災默契

▲南消第一大隊在新營天鵝湖公園辦理管（膠）筏操作訓練，提前備戰汛期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期將至，為提升地方防汛應變能力，台南市政府消防局第一大隊12日上午在新營區天鵝湖公園辦理「管（膠）筏操作訓練」，結合新營、柳營、鹽水及後壁等4區公所人員參與，共計67人投入船艇操作與水上救生訓練，提前為颱風與梅雨季可能帶來的淹水災情做好準備。

消防局表示，近兩年颱風帶來的強降雨曾造成北台南多處淹水情況，例如凱米颱風及丹娜絲颱風期間，部分低窪地區出現積淹水災情，因此此次演練特別針對易淹水潛勢區配置管（膠）筏的區公所人員，加強船艇操作與船外機使用訓練。

訓練過程中，由消防局人員先講解水上救生裝備使用方式及注意事項，隨後安排各區公所人員輪流實際操控船艇，並由消防人員隨艇指導操作技巧與應變方式，讓參訓人員透過實際演練累積水上救援經驗，提升面對淹水災害時的即時應變能力。

台南市消防局長楊宗林表示，過去重大淹水災情讓各區公所更加警覺，因此特別責成新營、柳營、鹽水及後壁轄區消防分隊共同指導區公所人員操作管（膠）筏與船外機，希望在災情發生第一時間即可發揮自救與互助能力。

台南市長黃偉哲也指出，透過定期教育訓練，可強化易淹水地區配置管（膠）筏人員的駕艇經驗，同時增進區公所與消防單位之間的救災默契，確保在災害來臨時能迅速應變，保障市民生命財產安全。