LINE「免費新字體」美爆了　一票人驚：超好看！設定方法曝光

▲免費字體「白玉書體」超有質感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE免費新字體來了！一名網友分享，換上「白玉書體」後覺得相當好看，直呼「一用就回不去了」，並好奇是否只有自己這樣想。貼文曝光後，不少網友留言表示「現在才知道LINE可以換字體」、「新字體一出，整個手機界面都升級了」，也有人敲碗粉圓體、娃娃體等其他字體。

一名女網友在Threads推爆直呼，最近LINE推出的「白玉書體」，一用就讓她回不去了，「只有我覺得LINE的新字體很好看嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友大讚，「我看了這篇文才發現LINE可以換字體」、「想敲碗粉圓體」、「好好看，但是又覺得有點太細了！要是有粗體可以選就完美」、「敲碗娃娃體」、「我竟然現在才知道」、「又多一個字體可以選，蠻好看的」、「好喜歡！為了這字體要換好看的主題了」、「新字體一出，整個手機界面都升級了」。

不過也有人直言不習慣，「覺得太細了，又再換回去了，看了很吃力」、「我不行！還是換回去芫荽字體」、「我討厭香菜，但香菜字體真的讚」。

事實上，LINE除了原廠預設字型，到了2024年推出「芫荽」字體，補充了台灣本土語言用字（如客語漢字、台語漢字、原住民族語羅馬字等），堪稱是最有台味的字體，如今又新增頗具文藝氣息的「白玉書體」，字體圓潤點綴搭配線條粗細變化，寫出來的字彷彿帶有書法的節奏與質感。

值得注意的是，內建字型更換功能目前僅支援手機版LINE，電腦版字體會跟隨系統預設，官方也尚未在電腦版開放白玉書體切換。

手機換新字體步驟如下：

先更新至最新版本，開啟LINE主頁→設定→字型→選擇「文鼎VF白玉書體」字型後，點選「套用」就完成了。

若覺得字體太細，可到設定→聊天→字體大小→調整為「大或特大」。

▼用戶有三種字體可使用。（圖／記者劉維榛攝）



▼若覺得白玉書體太細，可改成特大字體。