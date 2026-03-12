杜拜高樓被無人機「砸出大洞」　伊朗持續轟炸多國

▲杜拜一棟高樓被墜落的無人機擊中。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美伊戰火持續之際，伊朗加大對波灣石油設施和油輪的攻擊力道，多個波灣國家攔截無人機和飛彈。其中，杜拜灣碼頭（Dubai Creek Harbour）一棟高層建築12日被拍到出現一個大洞，此前當地政府稱有無人機墜落在這棟大樓上。

CNN、BBC等報導，現階段不清楚這架無人機是由何方發射，經BBC核實的影片顯示，這棟大樓被擊中之後內部起火。杜拜政府11日晚間稱，正針對這起事件採取應對措施。到了12日，杜拜政府表示，火勢已獲得控制，並未造成人員傷亡。

以色列

以色列表示監測到伊朗向其領土發射導彈，中部與北部地區隨即響起警報。伊朗證實對以色列發動新一波導彈襲擊，並聲稱黎巴嫩真主黨也參與了此次行動。

黎巴嫩

黎巴嫩公共衛生部指出，貝魯特拉姆萊特·拜達（Ramlet Al-Baida）海岸12日凌晨遭空襲，造成8人死亡。以色列表示，已對黎巴嫩全國發動另一輪大規模打擊，目標鎖定貝魯特南郊達希亞（Dahieh）的真主黨發射器與基礎設施。

伊拉克

根據CNN定位影像顯示，伊拉克庫德斯坦地區的艾比爾國際機場冒出濃煙。此前，兩艘外國油輪在伊拉克領海遭伊朗無人機襲擊，造成至少1人死亡、38人獲救；伊朗隨後承認責任，聲稱使用水下無人機炸毀了油輪。

巴林

巴林表示，伊朗襲擊目標鎖定北部穆哈拉克（Muharraq）一處燃料庫。內政部已警告附近四個城鎮的居民留在室內並關閉窗戶，以避免受到濃煙與火災影響。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯國防部宣布，已在該國東部地區（即油田所在地）攔截並摧毀超過20架無人機。

阿拉伯聯合大公國

阿拉伯聯合大公國稱其防空系統正在應對來自伊朗的導彈與無人機威脅。

科威特

科威特武裝部隊表示，其防空系統在攔截多架侵犯北部領空的敵對無人機。國防部指出，一架無人機襲擊科威特南部住宅建築，造成2人受傷並引發火災，火勢已被撲滅。