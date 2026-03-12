中東石油大動脈被斬！亞洲多國急自救　周休3日、居家辦公節能

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

美國、以色列兩國與伊朗爆發衝突，導致中東地區局勢緊張，連帶影響全球油價。亞洲高達60%的石油皆來自中東，因此各國目前繃緊神經，紛紛祭出緊急應變措施。

根據CNN報導，由於亞洲高達6成石油仰賴中東供應，隨著能源價格暴漲，從南亞到東南亞掀起一波「省電大作戰」，不僅學校停課、公務員在家辦公，就連空調溫度都被嚴格管控。

孟加拉的加油站已出現大排長龍景象，政府已開始限制供油量，更史無前例地下令大學全面停課以節省能源消耗。

印度則動用緊急授權，強制將液化石油氣從工業用戶手中轉向民生需求，確保家庭基本供應無虞。

巴基斯坦則是要求關閉各級學校，並將政府服務轉為線上作業，實施一系列撙節政策。

東北亞國家同樣嚴陣以待。南韓30年來首度對燃油價格實施上限管制，同時積極尋找荷莫茲海峽以外的替代能源供應來源，降低對中東石油的依賴風險。

中國則將目光放得更遠，未來5年將加速降低碳排放強度，持續聚焦再生能源發展的長期戰略。

越南政府呼籲企業鼓勵員工遠距工作，減少通勤能耗。泰國要求公務人員暫停海外出差並改採居家辦公。菲律賓在推動部分政府機關實施「每周4天工作制」後，進一步要求所有人員改以視訊會議取代實體開會，辦公室空調溫度更不得低於攝氏24度。

聯合國對此發出警告，若能源供應中斷持續惡化，糧食與肥料價格恐將暴漲，而經濟體質較脆弱的國家將首當其衝，承受最嚴重的衝擊。