大陸 大陸焦點 特派現場

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣　「運費飆漲」再一週就要停產

▲阿曼灣南方的馬斯喀特港。（圖／CFP）

▲阿曼灣南方的馬斯喀特港。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美伊衝突連帶影響中東局勢升溫，伊朗控制的荷姆茲海峽是全球能源及貿易重要通道，使航運與外貿業受到極大衝擊。大陸浙江一名紡織商人魏浩興近日表示，公司有9個裝滿貨物的貨櫃滯留在阿曼灣海域，無法如期交付，加上運費與原料價格大幅上漲，若情況持續惡化，工廠可能在一週內被迫暫停生產。

▲浙商魏浩興從事絲綢類國際貿易生意。（圖／翻攝大風新聞）

▲浙商魏浩興從事絲綢類國際貿易生意。（圖／翻攝大風新聞）

《大風新聞》報導，「再過一周工廠就只能暫停生產了，現在既沒有訂單，做好的貨也運不出去，同時運費和原料都瘋漲。」剛回到國內2天，還沒調整過來的魏浩興一早就趕到上海參加一個紡織品博覽會，希望能進一步開拓國內市場，而此前他已經滯留在迪拜（杜拜）20多天。

魏浩興從事紡織品生意已有30多年，他成立的柯橋公司主要生產滌綸梭織布料，逾90%的產品銷往海外市場。他24年前在阿聯設立公司，負責將貨物運至杜拜，再分銷至中東及非洲地區，年銷售額超過1000萬美元。

今（2026）年2月中旬，魏浩興將年前最後一批貨物共9個貨櫃運往阿聯，隨後前往杜拜與家人過年。不過，隨著美國與以色列對伊朗發起軍事行動，加上3月3日荷姆茲海峽實質形成封鎖，載運貨物的船隻被迫滯留在阿曼灣海域，他自己也因此在當地停留20多天。

▲▼ 荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲荷姆茲海峽水域。（圖／路透）

魏浩興8日返回浙江，但貨物交付已延誤近一週，何時能恢復運輸仍不明朗。他表示，航運公司已對每個貨櫃加收3500元（美元，下同）「戰爭附加費」，9個貨櫃共增加3.15萬元成本，整批貨物價值約80萬美元。

除貨物滯留帶來的成本壓力，訂單減少也讓企業經營面臨挑戰。魏浩興指出，往年第一季通常可貢獻全年約四成訂單，但受戰事影響，採購商多持觀望態度，訂單幾乎歸零。此外，原物料與運費也大幅上漲。魏浩興表示，原料價格從每噸7200元（人民幣，下同）漲至9200多元，40呎貨櫃運費則從1500美元飆升至6000美元。

魏浩興提到，公司目前仍依靠年前儲備的原物料維持生產，預計20日左右可完成年前承接的訂單；若屆時局勢仍未改善，可能被迫暫停生產。

面對不確定局勢，魏浩興強調，近期將嘗試開拓國內市場，尋找新客戶，以降低對海外訂單的依賴，待中東局勢緩和、荷姆茲海峽恢復通行後，再重新規劃海外業務。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中東荷姆茲海峽阿曼灣衝突貨櫃滯留運費紡織業浙江商人美國伊朗

