台南「五心職場」徵選開跑　邀企業打造友善職場文化

▲台南市政府推動「五心職場績優單位徵選活動」，鼓勵企業打造友善職場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動友善職場政策，115年「台南市五心職場績優單位徵選活動」正式開跑，徵選期間自3月1日起至5月31日止，歡迎台南市轄內各企業單位踴躍參加，共同展現企業對員工的用心與承諾，打造更友善的職場環境。

台南市長黃偉哲表示，自上任以來致力將台南打造為「希望家園」，市府持續推動「五心職場認證活動」，希望透過選拔優質事業單位，鼓勵企業落實友善職場文化，讓勞工安心就業、企業穩定發展，形塑台南成為宜居宜業的幸福城市。

勞工局長王鑫基指出，市府鼓勵企業在多個面向推動友善措施，包括育兒支持、中高齡與高齡者就業、弱勢關懷、新住民及多元性別友善等，透過企業的實際行動，營造更包容的工作環境。為感謝長期投入的企業，自107年起辦理「五心職場績優單位徵選活動」，至今已邁入第8年，累計超過28家企業獲得表揚。

勞工局表示，今年徵選活動也舉辦記者會宣傳，並邀請114年度五心職場績優單位「森霸電力股份有限公司」及「台灣基督長老教會新樓醫療財團法人附設麻豆新樓護理之家」到場分享獲選經驗，希望拋磚引玉，鼓勵更多企業加入友善職場行列。

勞工局就業促進科指出，為鼓勵企業參與並讓評選更聚焦，今年在指標設計上仍維持五大面向，但大幅簡化細項內容，讓企業更容易呈現特色。五大評選指標包括「組織文化及政策」、「工作友善支持措施」、「提供友善育兒（托兒）設施或措施」、「待遇與福利措施」及「前瞻及創意作為」。

此外，今年評選機制也依企業規模分組評選，共分為四組，包括僱用250人以上、100人至249人、30人至99人及未滿30人企業，每組將評選出1至3家優選單位，讓不同規模企業都有機會展現亮點。

勞工局呼籲台南各企業踴躍參與，「為善更要讓人知道」，讓友善職場精神持續傳承。有意參選的單位可將報名文件郵寄至「台南市政府勞工局就業促進科」，詳細徵選辦法可電洽（06）299-1111分機8459查詢。