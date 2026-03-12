桃園民進黨初選爆賄選！胡家智被控送千元禮包　桃檢分案偵辦中

▲桃園市綠營市議員初選傳出參選人贈送特定里民「生活物資大禮包」，遭懷疑變相賄選。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員蘆竹選區（第四選區）傳出賄選疑雲，民進黨黨內初選於3月16至22日進行初選，有民眾檢舉參選人胡家智涉嫌透過公益團體發放價值逾千元的「生活物資大禮包」及超市禮券，其團隊還在現場發送新竹炊粉等文宣品涉嫌賄選；桃檢強調，檢察官已傳訊相關證人偵辦中。

民進黨市議員參選人胡家智今天在臉書粉絲專頁發文指出，針對檢舉者提及的物資發送活動，與主辦單位了解後，實際上是去年12月由桃園市蘆竹區婦女愛心發展協會所舉辦的「寒冬送暖」公益關懷活動。該活動多年來持續在蘆竹地區辦理，主要是關懷弱勢家庭與社區居民，活動當天蘆竹區不分黨派民意代表及助理、市府代表皆有到場響應，同時也邀請警察局同仁做防詐騙宣導，共同支持地方公益行動。針對有人刻意拿對弱勢關懷的「寒冬送暖」公益活動做文章，試圖影射為賄選，對此深感不齒。

桃園市議員蘆竹選區（第四選區）民進黨初選登記參選人包括尋求連任市議員許清順與新人簡伊翎、胡家智、呂宇晟共4人角逐2席名額，其中，胡家智的父親胡進利曾任改制前蘆竹鄉鄉民代表，深耕地方多年，其母為蘆竹區婦女愛心發展協會理事長，家族在地方經營連鎖日用百貨。

▲桃園市蘆竹區社團公益活動民眾收到禮包與炊粉文宣品。（圖／讀者提供）

據指出，胡家智自2026年2月登記黨內初選後，積極地方布局。檢調接獲檢舉指稱，胡利用自身擔任發展協會總會長及莊姓母親身兼愛心婦女協會理事長身份，在辦理地方捐血及各項活動時，大方發放自家「生鮮超市」購物禮券與折價券，據指稱，禮券疑似透過特定里長統籌，發放給多個里友好里長，再轉交給參與活動里民，試圖影響選民投票意向。

去年12月底，胡男為選舉提前佈局，疑似假借「聖誕寒冬送暖」名義，發放內容豐富的「物資大禮包」。內容物包含米、米粉、罐頭、衛生紙、洗碗精、洗衣精甚至雞蛋，市值1000至1200元，這些物資全部出自胡男自營生鮮超市，包裝上還印有「電話民調、唯一支持桃園市議員胡姓參選人」等競選標語，質疑已涉及賄選。

桃園市調查處報請桃園地檢署指揮偵辦，經數月查訪已約談相關證人，桃園地檢署表示，承辦檢察官已傳訊相關證人到案說明，將持續釐清案情，不排除傳喚相關人員及當事人進行調查。