刑事局前副局長涉恐嚇不認罪　自稱受害人反挨告：很莫名其妙

記者黃哲民／台北報導

曾捲入台北市88會館不當出入案的警政署專門委員黃建榮，被控2023年以警職身分向1名餐廳老闆娘討債1200萬元，涉犯恐嚇取財等罪嫌，台北地院今（12日）首度開庭，黃不認罪，堅稱對方才是投資詐騙犯，他僅催促還錢、並沒仗勢施壓，法官諭知重新分案移由審理庭審理，擇期再開庭。

▲刑事警察局前副局長、現任警政署專門委員黃建榮（左），被控仗勢警職身分討債涉恐嚇，12日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

黃建榮開完庭受訪強調自己是投資詐欺案的被害人，反被騙徒提告，「這件事情真的是很莫名其妙，希望司法能夠還我公道，謝謝！」未來是否聲請傳喚告訴人作證對質，黃搖頭說：「我不知道。」

今庭訊時，黃建榮表示：「我沒有犯罪，沒有恐嚇！」指稱起訴所列證據與事實不符，他單純想把投資的錢要回來，沒講那些恐嚇的話、也沒必要，但告訴人涉嫌詐騙、怕東窗事發，本案是「她自己想像出來的恐嚇！」

▲黃建榮於偵查期間被檢方約談，訊後交保50萬元但籌不齊，降保為30萬元才辦妥手續。（圖／記者劉昌松攝）

辯護律師指出，告訴人涉及多起投資詐騙案，分別在新北院檢審理、偵辦，本案黃建榮私下要求對方儘速還錢、沒施加恐嚇話術，也沒以公職身分施壓，均有黃的錄音為證，且告訴人僅用幾張截圖指控，因此聲請調閱告訴人經營的咖啡店歷次錄影完整檔案。

今庭訊為審查庭初步確認被告認罪與否，因黃建榮否認犯罪、聲請調查證據，無法在審查庭直接結案，法官諭知重新分案移送審理庭接手，擇期再開庭。

警階三線二星的黃建榮原任刑事警察局副局長，因涉足地下匯兌業者郭哲敏經營的88會館等不當場所，被記過拔官、調任警政署專門委員。

本案源於黃建榮2023年初，向李姓建商借款1000萬元，再用林姓女密友名義，轉借給在北市大安區經營咖啡店的答姓女子，答女簽本票允諾借款1年、利息200萬元。

檢方起訴指出，黃建榮被拔官前，疑似擔心被調查，急著收回資金，到答女的店裡，涉以「我是刑事的」等語，逼答女提前還款，答女畏於黃的官職權勢，被迫簽下新本票，讓黃提前半年拿回借出的本息。黃去年（2025年）5月被約談到案，訊後籌不出50萬元交保金，檢方准許降為30萬元才順利交保。