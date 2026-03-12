　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合李四川民調僅贏1.1百分點　蘇巧慧：追平差距代表方向正確

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨在2026年新北市長選戰，已確定由北市前副市長李四川披掛上陣，對上民進黨立委蘇巧慧。美麗島電子報12日公布最新民調，如果「藍白合」國民黨、民眾黨共推李四川對上蘇巧慧，藍白合李四川的支持度為39.1%，而蘇巧慧為38.0%，相差1.1個百分點；若沒有藍白合，對戰組合呈現三強鼎立，李四川支持度為32.1%、民眾黨的黃國昌為9.8%，蘇巧慧則為35.7%。對此，蘇巧慧回應，五百天以來，差距能從兩位數到現在追平，代表方向正確、政見願景也受到市民肯定。

根據美麗島最新的民調，對於剩下8個多月就要選新北市長，如果是李四川、蘇巧慧與黃國昌，三位候選人的支持度，李四川為32.1％、蘇巧慧35.7%、黃國昌則為9.8%，不投票與廢票有7.0%，沒有明確回答有15.5%。

如果國民黨、民眾黨完成「藍白合」，共推李四川出戰蘇巧慧的民調結果，藍白合李四川支持度為39.1%，蘇巧慧為38.0%，雙方差距1.1個百分點，不投票與廢票有7.6％，沒有明確回答有15.3%。

至於藍白合共推黃國昌的話，藍白合黃國昌的支持度為28.0%，蘇巧慧為44.4％，不投票與廢票有12.8%，沒有明確回答則為14.8%。

對此，蘇巧慧回應，「我們團隊已經在新北市服務十年，我也是唯一一個在這十年和新北市一起成長的新北市長候選人」，所以這五百天以來，差距能從兩位數到現在追平，「代表的是我們方向正確，我們提出的政見願景也受到市民肯定」。

蘇巧慧表示，會繼努力提出更多照顧市民、推動產業競爭力的願景和政策，爭取市民的認同。

該民調委託單位為美麗島電子報。調查規劃為戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍是新北市。調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間2026年3月9日至3月11日。

調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計以中華電信公司新北市住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。

樣本規模成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新北市政府公布2026年2月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2025年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。

▼美麗島最新2026新北市長民調結果。（圖／美麗島電子報）

▲▼美麗島最新2026新北市長民調結果。（圖／美麗島電子報）

▲▼美麗島最新2026新北市長民調結果。（圖／美麗島電子報）

▲▼美麗島最新2026新北市長民調結果。（圖／美麗島電子報）

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

投入國民黨新北議員初選的蕭敬嚴，因過去在政論節目攻擊國民黨，11日遭同黨立委徐巧芯、葉元之批評，蕭敬嚴今（12日）表示，初選剛開始，就出現抹黑奧步、霸凌手段，希望競爭者可以自重。未料，蕭敬嚴大罷免時在節目嗆聲「國昌老師沒擔當、真正國民黨人，應該是反對黃國昌的」、同場來賓王義川嗨喊「民進黨部入黨申請書拿一張給蕭敬嚴」片段又遭挖出。粉專政客爽則批評，大罷免時故意破壞藍白合，若還能代表國民黨參選議員，是在打黃國昌跟民眾黨的臉嗎？

蘇巧慧李四川民調黃國昌2026新北市長

