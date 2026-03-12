2026台南藝術博覽會登場　黃偉哲：打造文化之都培育藝術新秀

▲2026台南藝術博覽會12日舉行開幕記者會，市長黃偉哲與貴賓共同揭開序幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」將於3月13日至3月15日在台南晶英酒店6至7樓展出，12日下午於晶英酒店舉行開幕記者會，由市長黃偉哲與各界貴賓共同揭開序幕。

黃偉哲表示，台南藝術博覽會今年邁入第14屆，長年與「台南新藝獎」相互呼應，已成為培育年輕藝術家的重要平台，今年新藝獎得主中更有3位藝術家進一步進入藝博會展出，展現台南持續培養藝術新秀的成果。

黃偉哲指出，許多年輕藝術工作者踏入藝術創作的第一步，往往從參與「台南新藝獎」開始，隨後逐步參與各地藝術展覽與競賽，最終有機會站上藝術博覽會舞台。這樣的培育機制多年來持續運作，已協助許多新銳藝術家在藝術界嶄露頭角。他也感謝中華民國畫廊協會長期推動藝博會，讓更多藝術創作被看見，也讓台南作為文化之都的藝術能量持續發光。

黃偉哲表示，台南近年持續舉辦多項重要藝文活動，包括台南國際音樂節、台南新藝獎與台南美展等，展現城市深厚文化底蘊。他也邀請民眾把握機會參觀藝博會，並順道欣賞台灣國際蘭展，感受台南多元豐富的文化魅力。

本屆台南藝術博覽會以「群島思維」作為策展概念，適逢台南運河通航100週年，象徵城市與海洋文化的歷史連結。今年展會匯聚國內外優質畫廊，並邀請來自韓國與日本共6家國際畫廊參展，透過跨越海洋而來的藝術創作促進國際文化交流，也讓台南成為藝術對話的重要平台。

此外，今年適逢國立台南藝術大學創校30週年，在市府文化局支持下推出特展「南藝・南域」，首次於藝術博覽會現場與藝術產業接軌，呈現南方文化視角下的藝術創作能量。

文化局表示，本屆藝博會也規劃「美學教育空間」，由國立台南藝術大學應用藝術研究所推出7場親子美學工作坊，透過多元藝術體驗與手作課程啟發孩童創造力，讓藝術教育向下扎根。展覽將於3月13日至3月15日在台南晶英酒店6至7樓展出，開放時間為每日中午12時至晚間7時（最後一日至下午6時），歡迎民眾踴躍參觀。

今日開幕記者會包括立法委員陳亭妃、林俊憲及多位市議員服務處代表到場共襄盛舉。