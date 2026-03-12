跨界版《彼得與狼》北藝中心登場！結合馬戲舞蹈　打破性別框架

▲NSO國家交響樂團攜手舞蹈空間舞團，推出跨界製作《彼得與狼的奇幻冒險》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「NSO國家交響樂團」攜手「舞蹈空間」舞團，推出跨界製作《彼得與狼的奇幻冒險》，結合交響樂、舞蹈、馬戲元素，3月21至22日於台北表演藝術中心大劇院連演4場。作品從「孤單、想像的朋友、成長」角度詮釋，「彼得」甚至打破性別框架，可以是男孩或女孩，也可以家長，鼓勵勇敢去探索世界。

舞蹈空間藝術總監平珩表示，《彼得與狼》一直是許多人童年接觸古典音樂的起點，但這次的製作並非單純將音樂配上舞蹈，而是透過導演、編舞與舞台設計，讓音樂、舞蹈與戲劇共同發展故事。演出除了舞者之外，也加入馬戲特技演員，結合高空特技、呼啦圈等元素，打造更具想像力的舞台。

▲現代孩子常常「一個人玩」，因此劇中讓彼得想像出各種玩伴。（圖／記者林育綾攝）



在故事設定上，創作團隊也加入新的視角，平珩指出，現代孩子常常「一個人玩」，因此劇中讓彼得想像出各種玩伴，而生活中的物件，也會在舞台上轉化為角色，例如呼啦圈變成植物生長的象徵，布料能化為山海場景，甚至加入環保意象，讓孩子在奇幻冒險中看見更多想像。

▲作品也探討家長對孩子「過度保護」時，反而成為限制。（圖／記者林育綾攝）

作品同時重新詮釋角色關係，原作中保護彼得的爺爺，在舞台上被轉化為象徵「高山與大海」的力量，陪伴孩子成長、跨越困難；但如果太嚴格，反而成為限制孩子的牢籠。

平珩認為，這個版本的《彼得與狼》是一個「勵志但不說教」的故事，希望讓孩子在觀看演出的過程中，自然感受到勇氣與探索世界的力量。

▲「彼得」可以是男或女，也能是家長。（圖／記者林育綾攝）

值得一提的是，創作團隊也刻意打破角色的性別想像，平珩說，「彼得」不一定是男孩或女孩，因為每個人心裡都有寂寞的時候，因此彼得可以是任何人，甚至象徵勇敢面對世界的人。

她也分享，創作過程發現「家長其實更容易緊張」，有些內部業界人士看完彩排說很好看，卻說，「我不敢帶我兒子來看，因為他一定會問很多問題。」因此她意識到，其實「彼得」應該是家長。

▲作品鼓勵孩子勇敢冒險，也鼓勵家長放手讓小孩探索。（圖／記者林育綾攝）

平珩表示，家長要先變得勇敢，不要預設小孩不能幹嘛，或是擔心小孩問問題，如果像劇中的爺爺一樣，總是幫小孩設限太多，孩子就無法衝刺，無法勇敢。所以即使是交響樂演出，家長也應該放手讓孩子去體驗，「每位媽媽都可以做勇敢的彼得，鼓勵孩子去冒險」。

此次製作由指揮吳曜宇領軍演出，他表示，當音樂與舞蹈、戲劇跨界結合時，能帶來不同於傳統音樂會的感受，也讓觀眾重新理解普羅科菲夫音樂中幽默、天真與想像力的特質。

《彼得與狼的奇幻冒險》將於3月21日、22日在台北表演藝術中心大劇院登場，將普羅科菲夫經典作品重新搬上舞台，透過交響樂、舞蹈與戲劇交織的舞台形式，帶領觀眾走進一場充滿想像的音樂冒險，無論是第一次踏入劇場的孩子，或陪伴孩子成長的家長，都能在故事裡找到共鳴。