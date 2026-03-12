才剛賣完霉豆腐！「甜茶」現身北京地鐵　網苦笑：明星也一身班味

記者廖翊慈／綜合報導

真不是AI！好萊塢當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近日為了宣傳主演電影造訪中國。提摩西也在小紅書上發布多個相關影片，其中包括在北京賣「霉豆腐」的影片、搭乘地鐵等。不少人直呼，「第一眼以為是AI，結果居然是本人！」

▲▼提摩西2026年憑藉《橫衝直闖》獲得第83屆金球獎音樂及喜劇類電影最佳男主角，成為該獎項最年輕的獲獎者。（圖／翻攝Instagram@tchalamet）

小紅書帳號「Timothée Chalamet 甜茶」連續多日上傳，提摩西在中國遊玩的影片，其中包括，四川打桌球、北京賣霉豆腐、購買中國球后孫穎莎的海報，並在多地進行主演電影《橫衝直闖》（Marty Supreme，中國譯《至尊馬蒂》）的線下宣傳活動。

▲▼提摩西一進店裡，看到孫穎莎的海報馬上購入。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶）

其中「賣霉豆腐」、「北京搭地鐵」這兩支影片瞬間引起熱議。不少人表示，「賣了一天的霉豆腐，搭地鐵下班」、「哈哈哈國際巨星地鐵無人問津」、「哪怕是甜茶，坐地鐵也一身班味」、「看著像加班到崩潰，還要換線通勤回家的新疆人」、「像烤了一天羊肉串累到不行的攤主」、「誰來北京都是很重的死感」、「還以為就是個普通新疆小夥」。

▲提摩西在北京搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶，上同）

公開資料顯示，《橫衝直撞》的故事啟發自美國傳奇桌球運動員馬蒂瑞斯（Marty Reisman），背景為1952年的紐約曼哈頓，主角馬蒂（提摩西飾演）為了追尋無人相信的冠軍之路，而展開的追夢之旅。提摩西也來到擁有「桌球之國」之稱的中國進行宣傳。

▲提摩西為了宣傳電影，在北京拿著桌球拍賣霉豆腐。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶）

不過，也有人指出，提摩西日前出席論壇活動時，嘲諷芭蕾舞與歌劇是「已經沒有人在乎的藝術」，雖他立刻驚覺失言並試圖圓場，但已經徹底惹怒全球表演藝術界，選擇此時前往中國宣傳作品，也被外界解讀是在「避風頭」。