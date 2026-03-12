　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

才剛賣完霉豆腐！「甜茶」現身北京地鐵　網苦笑：明星也一身班味

記者廖翊慈／綜合報導

真不是AI！好萊塢當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近日為了宣傳主演電影造訪中國。提摩西也在小紅書上發布多個相關影片，其中包括在北京賣「霉豆腐」的影片、搭乘地鐵等。不少人直呼，「第一眼以為是AI，結果居然是本人！」

▲▼甜茶（提摩西）。（圖／翻攝Instagram@tchalamet）

▲▼提摩西2026年憑藉《橫衝直闖》獲得第83屆金球獎音樂及喜劇類電影最佳男主角，成為該獎項最年輕的獲獎者。（圖／翻攝Instagram@tchalamet）

▲▼甜茶（提摩西）在北京賣霉豆腐、搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶、Instagram@tchalamet）

小紅書帳號「Timothée Chalamet 甜茶」連續多日上傳，提摩西在中國遊玩的影片，其中包括，四川打桌球、北京賣霉豆腐、購買中國球后孫穎莎的海報，並在多地進行主演電影《橫衝直闖》（Marty Supreme，中國譯《至尊馬蒂》）的線下宣傳活動。

▲▼提摩西一進店裡，看到孫穎莎的海報馬上購入。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼提摩西一進店裡，看到孫穎莎的海報馬上購入。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶）

▲▼提摩西一進店裡，看到孫穎莎的海報馬上購入。（圖／翻攝自微博）

其中「賣霉豆腐」、「北京搭地鐵」這兩支影片瞬間引起熱議。不少人表示，「賣了一天的霉豆腐，搭地鐵下班」、「哈哈哈國際巨星地鐵無人問津」、「哪怕是甜茶，坐地鐵也一身班味」、「看著像加班到崩潰，還要換線通勤回家的新疆人」、「像烤了一天羊肉串累到不行的攤主」、「誰來北京都是很重的死感」、「還以為就是個普通新疆小夥」。

▲▼提摩西在北京搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶）

▲▼甜茶（提摩西）在北京賣霉豆腐、搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶、Instagram@tchalamet）

▲▼甜茶（提摩西）在北京賣霉豆腐、搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶、Instagram@tchalamet）

▲▼甜茶（提摩西）在北京賣霉豆腐、搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶、Instagram@tchalamet）

▲提摩西在北京搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶，上同）

公開資料顯示，《橫衝直撞》的故事啟發自美國傳奇桌球運動員馬蒂瑞斯（Marty Reisman），背景為1952年的紐約曼哈頓，主角馬蒂（提摩西飾演）為了追尋無人相信的冠軍之路，而展開的追夢之旅。提摩西也來到擁有「桌球之國」之稱的中國進行宣傳。

▲提摩西在北京賣霉豆腐的影片，瞬間引爆話題。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶、Instagram@tchalamet）

▲提摩西為了宣傳電影，在北京拿著桌球拍賣霉豆腐。（圖／翻攝自小紅書@Timothée Chalamet 甜茶）

不過，也有人指出，提摩西日前出席論壇活動時，嘲諷芭蕾舞與歌劇是「已經沒有人在乎的藝術」，雖他立刻驚覺失言並試圖圓場，但已經徹底惹怒全球表演藝術界，選擇此時前往中國宣傳作品，也被外界解讀是在「避風頭」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜後溫度明顯下降！　低溫下探7度
外資大砍台股711億！前10大個股曝
石油大動脈被斬！亞洲多國自救　周休3日、居家辦公節能
快訊／三重大樓「10F墜落」！爆頭倒血泊亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

立法院不撤銷李貞秀職權　陸委會：遺憾

美將對中與16個貿易夥伴重啟調查　中外交部：反對美方政治操弄

中朝國際列車重新開通　北京至平壤旅程25小時...票價破千元人民幣

才剛賣完霉豆腐！「甜茶」現身北京地鐵　網苦笑：明星也一身班味

陸通過「民族團結進步促進法」　陸委會示警：連美日台都能制裁！

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣　「運費飆漲」再一週就要停產

「川習會」有進展？　陸外交部：中美就雙方元首互動保持溝通

2026兩會／陸人大今閉幕　通過十五五規劃綱要

羊還是鹿？遊客夜爬華山偶遇「神獸」　保育專家：是「天馬」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

立法院不撤銷李貞秀職權　陸委會：遺憾

美將對中與16個貿易夥伴重啟調查　中外交部：反對美方政治操弄

中朝國際列車重新開通　北京至平壤旅程25小時...票價破千元人民幣

才剛賣完霉豆腐！「甜茶」現身北京地鐵　網苦笑：明星也一身班味

陸通過「民族團結進步促進法」　陸委會示警：連美日台都能制裁！

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣　「運費飆漲」再一週就要停產

「川習會」有進展？　陸外交部：中美就雙方元首互動保持溝通

2026兩會／陸人大今閉幕　通過十五五規劃綱要

羊還是鹿？遊客夜爬華山偶遇「神獸」　保育專家：是「天馬」

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單　台北晶華軒奪第61名

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

陽明決定加造6艘1.3萬箱LNG雙燃料貨櫃船　新燃料船累計訂造26艘

細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

大陸熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

「王炸姐」直播10分鐘猝死！醫點出急救口訣

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

2反對、9棄權！聯合國中東停火草案未過　

羊還是鹿？遊客夜爬華山偶遇「神獸」

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣 溢價超12倍還缺貨

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工去當兵

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

無錫減重賽「贅肉換牛肉」 2400人報名...一年後見真章

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

更多熱門

相關新聞

川普訪中「只想談生意」　中國重視台灣議題

川普訪中「只想談生意」　中國重視台灣議題

距離美國總統川普月底出訪北京、與中國國家主席習近平會談僅剩3周。不過，有消息人士透露，北京不滿美方準備進度，認為缺乏溝通與前期安排，恐使這場「川習會」最終只聚焦在貿易與商業合作

睽違6年！重啟「平壤往返北京」國際列車

睽違6年！重啟「平壤往返北京」國際列車

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員：其他照賣

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員：其他照賣

奧斯卡前夕⋯甜茶失言遭炎上！

奧斯卡前夕⋯甜茶失言遭炎上！

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

關鍵字：

甜茶提摩西夏勒梅北京霉豆腐橫衝直撞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台灣女首富是她「擁480億身家」！

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面