政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委曝郭台銘私人飛機也曾用過松指部　規定從馬英九時期延續至今

▲▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日包機飛往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC）的事件延燒，卓榮泰強調是私人的休假日自費行程，但因從空軍松指部出發，引起在野黨質疑。立法院外交及國防委員會召委馬文君也安排今（12日）前往松指部考察，由藍委徐巧芯帶隊。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，松山機場本身是軍民兩用機場，松指部管轄區域只要經過申請核定就可以使用，包括鴻海創辦人郭台銘的「灣流私人噴射機」就曾使用過松指部管轄部分的滑行道、機棚。

民進黨立委鍾佳濱今（12日）表示，松指部位於松山機場，而松山機場本身是軍民兩用的機場，只是在地面設施上有分成民航局主管的航空站設施，以及由國防部空軍管轄的松指部。松指部負責行政專機及軍用運輸機，因此屬性上屬於軍民共用。

鍾佳濱舉例，松指部地面設施的管理例，如停機坪、滑行道、機棚等要如何運用，是接受國防部指導。到底松指部管轄的區域誰可以使用？很多人說是軍用、是做公務使用，「錯！只要經過民航局提出申請，國防部核定就可以」，過去包括鴻海創辦人郭台銘的「灣流私人噴射機」就曾使用過松指部管轄部分的滑行道、機棚。

鍾佳濱說明，這一點從前總統馬英九時代一直到現在都是如此，當時是否由馬英九一紙口頭命令，要求時任國防部長高華柱，同意讓包括鴻海等企業家的大老闆私人噴射機可使用松指部所管轄區域範圍內包含機棚，「我想國防外交委員會今天如果有去考察松指部，可以請他們提供」。

鍾佳濱也提到，松指部機棚也曾釋出給包含旺旺集團去競標使用權。「有關松指部的說法，眾說紛紜」，馬文君擺著關乎2300萬中華民國國家安全的國防特別預算的條例不審，要去關心一個松山機場軍民兩用的設施是否可供私人使用，真的是本末倒置、輕重不分。

鍾佳濱指出，當年時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機來台，「你說她是軍方的嗎？你說她是台灣政府公務的嗎？沒有」，甚至國外飛機只要經過許可，也可以降落松指部所管轄的滑行道、停機坪、廠棚等。

因此，鍾佳濱認為，要討論這個問題，請區分清楚，軍民兩用是松山機場的特性，地面設施分屬民航局跟國防部松指部來管轄，使用內容包括私人噴射機，都可以在經過許可後使用，這一點從馬英九時代到現在一直都是如此。

 
03/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

《富比士》（Forbes）11日公布2026年全球億萬富豪榜，台灣共有66人上榜，但女性富豪人數相當稀少，只有3人。其中，85歲的林張素娥以15億美元（約新台幣480億元）資產成為台灣女首富。整體榜單方面，台灣首富則由鴻海集團創辦人郭台銘以153億美元（約新台幣4,872億元）身家拿下，擠下去年廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

