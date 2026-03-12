入侵植物變金礦　裕郡生技「小花蔓澤蘭萃取」奪SNQ國家品質獎

▲賴清德總統致詞。（圖／裕郡生技公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

被視為入侵植物的小花蔓澤蘭，經屏東在地企業研發後竟成為高價值生技原料。裕郡生物科技以自主開發的「小花蔓澤蘭萃取液」，榮獲第28屆SNQ國家生技醫療品質獎機能性化妝品原料類銅獎，創辦人吳裕仁更受邀進入總統府接受勉勵，展現台灣植物生技研發成果與國際競爭力。

▲裕郡生技公司負責人吳裕仁(右一)。

國家生技醫療品質獎（SNQ）由生策會推動，是台灣生技醫療領域重要指標性獎項之一，以「Safety and Quality」為核心理念。評選過程由產官學界專家組成評審團，從產品安全性、品質管理、研發能力與應用價值等多面向進行嚴格審查，因此被視為台灣生技醫療產品品質的重要指標。

裕郡生技表示，此次獲獎的「小花蔓澤蘭萃取液」，是團隊多年投入植物生技研究的重要成果。小花蔓澤蘭原本在台灣相當常見，甚至被視為入侵植物，但透過專利萃取技術與生技研究，團隊發現其具有良好的肌膚調理與修護潛力，成功將其轉化為高附加價值的機能性化妝品原料。

除了萃取技術外，裕郡生技近年也積極發展胞外體（Extracellular Vesicles）生技平台，其中小花蔓澤蘭花胞外體已成功取得國際化妝品原料命名（INCI），成為台灣少數取得INCI命名的植物胞外體原料之一。目前公司亦建立包含小花蔓澤蘭、赤道櫻草、珊瑚與水母等多元來源的胞外體研發平台。

裕郡生技表示，此次獲得SNQ國家級品質獎並受邀進入總統府接受勉勵，不僅是對研發團隊的重要肯定，也顯示台灣在天然機能性原料與植物生技領域具備創新實力。未來將持續深化研發與產業應用，推動更多具市場潛力的生技產品，並拓展國際市場，讓台灣生技創新成果被世界看見。