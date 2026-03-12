基隆廟口夜市名店倒廢水「路面超滑溜」狂飄惡臭　挨罰10萬6

▲基隆廟口夜市附近店家將洗鍋子產生的含油廢水倒入排水溝，引發惡臭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆廟口夜市附近近日傳出側溝油污外溢並散發異味，民眾控訴旁邊巷子變成滑滑的，很擔滑倒，基隆市環保局接獲民眾陳情後，於昨(11)日及今(12)日兩度派員前往仁三路29巷稽查，查獲部分臨近餐飲業者確有污染情形，依違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法等規定，合計開罰新台幣10萬6000元，並要求限期改善。

環保局調查發現，惡臭是因附近商家在炒食後清洗爐灶時產生含油廢水，未妥善收集處理即直接排入側溝，導致溝渠油垢堆積並溢流至路面，已違反水污染防治法及廢棄物清理法規定，分別裁處10萬元及4800元罰鍰。此外，稽查人員也發現另有業者設置水煮爐及煎台等設備，但未依規定設置油煙污染防制設備，違反空氣污染防制法，再開罰1200元並限期改善。

▲▼環保局接獲民眾陳情派員前往稽查，對業者開罰10萬6千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局指出，由於現場路面油污溢流情形嚴重，為確保行人通行安全，已調度清溝車並動員清潔隊20人，協助仁愛區公所進行側溝油污抽除作業，避免污染持續擴散。環保局長馬仲豪也呼籲餐飲業者，營業過程中產生的油脂及廢水應妥善設置並維護油水分離設備，油煙也須加裝集氣與淨化設備，切勿貪圖方便將廢油水直接排入溝渠；環保局後續將持續追蹤改善情形，如再查獲違規，將依法從重處分。