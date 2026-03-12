　
社會 社會焦點 保障人權

基隆廟口夜市名店倒廢水「路面超滑溜」狂飄惡臭　挨罰10萬6

▲基隆廟口夜市附近店家將洗鍋子產生的含油廢水倒入排水溝引發惡臭，遭環保局開罰10萬6千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口夜市附近店家將洗鍋子產生的含油廢水倒入排水溝，引發惡臭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆廟口夜市附近近日傳出側溝油污外溢並散發異味，民眾控訴旁邊巷子變成滑滑的，很擔滑倒，基隆市環保局接獲民眾陳情後，於昨(11)日及今(12)日兩度派員前往仁三路29巷稽查，查獲部分臨近餐飲業者確有污染情形，依違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法等規定，合計開罰新台幣10萬6000元，並要求限期改善。

環保局調查發現，惡臭是因附近商家在炒食後清洗爐灶時產生含油廢水，未妥善收集處理即直接排入側溝，導致溝渠油垢堆積並溢流至路面，已違反水污染防治法及廢棄物清理法規定，分別裁處10萬元及4800元罰鍰。此外，稽查人員也發現另有業者設置水煮爐及煎台等設備，但未依規定設置油煙污染防制設備，違反空氣污染防制法，再開罰1200元並限期改善。

▲基隆廟口夜市附近店家將洗鍋子產生的含油廢水倒入排水溝引發惡臭，遭環保局開罰10萬6千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼環保局接獲民眾陳情派員前往稽查，對業者開罰10萬6千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口夜市附近店家將洗鍋子產生的含油廢水倒入排水溝引發惡臭，遭環保局開罰10萬6千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局指出，由於現場路面油污溢流情形嚴重，為確保行人通行安全，已調度清溝車並動員清潔隊20人，協助仁愛區公所進行側溝油污抽除作業，避免污染持續擴散。環保局長馬仲豪也呼籲餐飲業者，營業過程中產生的油脂及廢水應妥善設置並維護油水分離設備，油煙也須加裝集氣與淨化設備，切勿貪圖方便將廢油水直接排入溝渠；環保局後續將持續追蹤改善情形，如再查獲違規，將依法從重處分。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

基隆廟口夜市排放廢水排水溝環保局

