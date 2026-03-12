「王八」案外案...民眾黨競選布條遭爆違規亂掛　江和樹駁斥

▲民眾黨太平區市議員參選人許書豪與前主席柯文哲合照的競選布條，遭惡意破壞。（圖／江和樹提供）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨台中市黨部昨（11）日深夜自爆，太平區市議員參選人許書豪與前主席柯文哲合照的競選布條遭人惡意破壞，柯文哲的臉部被塗鴉寫上「王八」、「貪汙犯」等羞辱性字眼，讓許書豪氣得在今日凌晨趕赴警局報案提告毀損，並強硬表態「絕不和解」。然而，事件隨即出現反轉，有讀者投訴，許書豪在太平選區多處違規懸掛布條，甚至連私人土地與超商停車場都受害，引發地方不滿。

▲有讀者投訴，許書豪在太平區亂掛競選布條，部分甚至未經地主同意，當地居民也相當不滿；但民眾黨市黨部予以駁斥。（圖／投訴人提供）



許書豪因不滿競選布條遭醜化，深夜發文怒斥並報警追兇。但隨即有網友向《ETtoday新聞雲》投訴爆料，指控許書豪在太平區多處私人土地、工地鐵圍籬，甚至超商停車場的告示牌上違規張貼布條，不僅嚴重影響市容，更嘲諷他是「違規大戶」。

針對指控，民眾黨台中市黨部主委江和樹今日緊急出面澄清。江坦言，超商停車場的部分確實因土地持分者之間的溝通落差，導致「誤掛」產生誤會，但在接到民眾反映後，已在30分鐘內迅速撤下。江和樹強調，目前太平地區現存的30多面布條皆已取得地主同意，絕無擅自亂掛之情事，嚴正駁斥投訴人的說法。