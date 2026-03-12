川普施壓！　南韓國會「時隔106天」通過3500億美元對美投資法

▲ 南韓國會議員表決通過《對美投資特別法》，以落實3500億美元投資。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓國會12日下午表決通過《韓美戰略投資管理特別法》（簡稱《對美投資特別法》），距離執政黨共同民主黨去年11月26日提案時隔106天。該法案為韓美去年11月簽署3500億美元投資諒解備忘錄後的關鍵配套措施，將透過成立專責機構推動對美大規模投資計畫。

政府全額出資2兆韓元 設立專責公社

《韓聯社》報導，根據法案內容，南韓政府將全額出資2兆韓元（約新台幣430億元）設立「韓美戰略投資公社」，具體出資時程與授權方式由總統令訂定。公社負責人任期設定為3年，須在金融或戰略產業領域擁有10年以上實務經驗。公社內部將設立韓美戰略投資基金，資金來源包括政府撥款、經委託機構同意的信託資產及發行韓美戰略投資債券籌措的款項。

依照韓美雙方協議，3500億美元投資將分2大領域執行，1500億美元投入造船產業，另外2000億美元則用於強化兩國經濟與國安利益。基金未來主要用途涵蓋對美國政府指定投資機構進行出資、為造船合作計畫提供融資擔保等項目。

川普關稅施壓 朝野加速協商完成立法

法案推動過程一波三折，美國總統川普今年1月因不滿南韓國會遲未通過立法，宣布再次提高關稅，迫使朝野加速協商。兩黨組成特別委員會密集討論一個月後，法案9日在特委會獲一致通過，3天後正式完成國會三讀程序。

