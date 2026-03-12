日本自行車感恩環台團隊抵台南　黃偉哲以美食迎賓共敘台日情誼

▲日本「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊抵達台南，市長黃偉哲親自迎接。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念日本311東日本大地震15周年，日本「自行車環台感謝之旅」團隊12日騎抵台南，台南市長黃偉哲特地親自迎接，以台南特色美食為團隊接風。來自日本的33名騎士品嚐台南產柚子汁、柚子氣泡飲、當季水果與鳳梨酥等在地美食後讚不絕口，也在交流中共同祈願台日患難與共的友誼長存。

黃偉哲表示，非常感謝活動發起人一青妙女士籌辦此次感恩騎行，對團隊以實際行動支持台日友誼深感敬佩。他指出，台日情誼早已超越一般交流層面，從2011年東日本大地震、2016年南台大地震到近年疫情期間，日本捐贈疫苗協助台灣，再到2025年楠西地震時台南友誼城市伸出援手，彼此就像兄弟姊妹般互相扶持，十分難能可貴。

活動發起人一青妙表示，在抵達台南前就向團員介紹台南是台灣美食最好吃、人情味最濃厚、風景也最迷人的城市。此次騎行進入台南後，沿途有許多朋友為大家加油打氣，讓團員們感受到如同回到家的溫暖，她也鼓勵大家未來再次造訪台南深度旅遊。

這次「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊於3月7日從總統府前出發，預計9天騎行約900公里完成環台。團隊成員中有多位與台南淵源深厚的友人，其中一青妙也是台南市親善大使。

活動現場也有多位長期推動台日交流的代表出席，包括立法委員郭國文、行政院政務顧問野崎孝男，以及台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧等人到場交流。黃偉哲逐一向騎士致意，雙方並期盼未來持續深化台灣、台南與日本之間的友誼。