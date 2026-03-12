半導體產業夯！陽交大高雄校區碩班「百人搶位」　錄取率僅4.2%

▲國立陽明交通大學高雄校區。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

南台灣半導體產業發展強勁，陽明交大高雄校區115學年度首度開班的碩博士班招生反應空前熱烈，其中，電子物理系碩士班預計錄取15名，卻吸引358人報考，錄取率僅4.2%。校方認為，數據反映在學界、產業界對於半導體教育資源南移的期待，也顯示南台灣對於專業半導體教育的高度需求。

▲南台灣半導體產業夯，陽交大高雄校區碩士班百人搶位。（圖／記者許宥孺翻攝）



碩士班競爭激烈 產業導向課程對接科技需求



陽明交通大學指出，電子物理系是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所，可說是孕育台灣科技業的搖籃，將校內最重要的系所在高雄開課，顯示陽明交大對南台灣人才的重視。

陽交大高雄校區115年度電子物理系碩士班預計錄取 15 名，竟吸引多達358人報考，錄取率僅約 4.2%，成為全校競爭最激烈的系所之一，顯示南台灣在地人才積極投入半導體產業的決心。

陽明交大副校長陳永富表示，因應南部科技廊帶發展，高雄校區課程規劃兼顧基礎數理與前瞻科技，並強化系統晶片設計與AI應用能力，精準對接半導體與電子產業需求。招生數據正是最直接的回應，電子物理系碩士班首度南下開班，即吸引數百名考生競逐，充分反映學界與產業界對高品質半導體教育資源南移的期待。

▲半導體產業持續擴張，面對人力缺口，陽交大開放1學程不限科系背景皆可報考。（圖／記者許宥孺翻攝）



回應產業人才荒 學士後學程全面開放「不限科系背景」



面對半導體產業持續擴張所帶來的人才缺口，陽明交大推動跨域人才培育計畫，高雄校區「學士後電子與光子學士學位學程」將於今年3月2日至31日開放報名。值得關注的是，校方調整報考資格，打破過去僅限非理工類組畢業生報考的限制，正式宣布「新學年度全面不限科系背景」。

校方表示，此舉意在鼓勵來自不同專業領域的優秀人才跨足半導體與光子科技產業，透過完整且扎實的專業訓練，開創第二專長與新職涯方向。