　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本結帳「刷卡跳出1畫面」　直覺超容易選錯！內行：恐高額手續費

▲▼ 。（圖／翻攝486先生臉書）

▲出國刷卡時常出現「當地貨幣或台幣」選項 。（圖／翻攝486先生臉書）

網搜小組／劉維榛報導

電商網紅「486先生」直呼，在日本刷卡結帳時，機台會出現「新台幣（TWD）」與「日圓（JPY）」兩種幣別，好奇到底該選哪個幣別呢？貼文曝光後，網友幾乎一面倒建議選「當地貨幣」，因為選台幣結帳，可能多收匯差與手續費。旅日達人林氏璧也提醒，海外刷卡若遇到幣別選擇，建議選當地貨幣較為划算。

486先生在粉專直呼，在日本旅遊購物時，刷卡結帳機台會顯示兩種幣別，上面是新台幣（TWD）、下面則是當地貨幣日圓（JPY），頓時讓人一時之間不知道該怎麼選。對此，486發問「出國刷卡遇到這個畫面，你會選哪個？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友一面倒回應，「當地！選台幣會再多扣一次匯費」、「當地貨幣，我們在紐西蘭玩，也是有這樣的選項」、「選當地貨幣，但常常直覺選了台幣」、「選台幣還要多扣6%海外消費手續費，等於免稅的優惠都吐回去了」、「當地貨幣，選台幣會被扣匯差和手續費」。

事實上，日前也有網友在Threads分享，在熊本一間藥妝店排隊結帳時，看到前方台灣旅客準備刷卡卻疑惑「幣別要選哪個？台幣嗎？」一旁台籍店員聽到後，邊替其他客人結帳邊喊「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下」，故事讓不少人笑翻。

海外若選成台幣結帳！林氏璧：有高額手續費

對此，林氏璧表示，讓他意外的是從留言中發現，原來已有不少人知道到日本刷卡要選日圓。他笑稱「這幾年我n次宣導，總算有了效果」，並提醒許多人仍不熟悉DCC（動態貨幣轉換）機制，「海外刷卡如遇選幣別情形，請選當地貨幣！否則會有高額手續費喔。到日本的話，刷VISA和Master卡才較會遇到！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」
獨／2天沒上課　「44歲副教授」陳屍租屋處
阿曼港口儲油設施遭無人機攻擊　炸出巨大火球
義大利軍事基地「遭飛彈攻擊」　官方強力譴責
錄取星宇！男大生閃違規車撞死　他喊1句「算了」落跑輕判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」

國泰航空燃油附加費翻倍調漲　長程線單趟增2417元

跨界版《彼得與狼》北藝中心登場！結合馬戲舞蹈　打破性別框架

2026年3月運勢指南！掌握開運關鍵日期　低調重整迎好運

法律系畢業卻沒律師執照！　陳沂：我可以靠臉吃到撐

逾5萬隻灰面鵟鷹過境！八卦山賞鷹季週末登場　估3月下旬達高峰

半導體產業夯！陽交大高雄校區碩班「百人搶位」　錄取率僅4.2%

日本結帳「刷卡跳出1畫面」　直覺超容易選錯！內行：恐高額手續費

日月潭水位續降！朝霧碼頭浮排拖離　若跌破740米4大碼頭恐封閉

航海王草帽海賊大遊行14日登場！喬巴現蹤高雄「出沒地點」曝光

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」

國泰航空燃油附加費翻倍調漲　長程線單趟增2417元

跨界版《彼得與狼》北藝中心登場！結合馬戲舞蹈　打破性別框架

2026年3月運勢指南！掌握開運關鍵日期　低調重整迎好運

法律系畢業卻沒律師執照！　陳沂：我可以靠臉吃到撐

逾5萬隻灰面鵟鷹過境！八卦山賞鷹季週末登場　估3月下旬達高峰

半導體產業夯！陽交大高雄校區碩班「百人搶位」　錄取率僅4.2%

日本結帳「刷卡跳出1畫面」　直覺超容易選錯！內行：恐高額手續費

日月潭水位續降！朝霧碼頭浮排拖離　若跌破740米4大碼頭恐封閉

航海王草帽海賊大遊行14日登場！喬巴現蹤高雄「出沒地點」曝光

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣　「運費飆漲」再一週就要停產

一年出9000本書？韓國「AI一人公司」暴增　鑽法律漏洞狂領補貼

守護青春不缺席　台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

國3下交流道過彎失控　賓士男自撞分隔島！車頭爛毀雙腳骨折

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」

「媽媽快死了！」基隆父失控反鎖全家人　女婿趁隙報警解危

台塑集團拚轉型　總裁吳嘉昭：2030年創造386億元效益

國泰航空燃油附加費翻倍調漲　長程線單趟增2417元

【想被恐龍咬一口】原PO把頭伸進去...結果頭卡住機器還停住

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

高雄和平國小畢旅飛日本5天　每人僅5千元

剩7℃！　強冷空氣又來了

他生殖器長東西膿汁狂噴　害慘床伴

「晚接午比賽」超慘！PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

快訊／今彩539頭獎開出2注

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

更多熱門

相關新聞

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

前民眾黨主席柯文哲近日因想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，委任律師到北院遞狀，聲請暫時解除出境限制以便赴日，引起議論。對此，日本神戶市議員上畠寛弘今（12日）表示，柯文哲應該在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，如此行為可能對日台友好關係造成負面影響，自己表示明確拒絕。「我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

女遊客印度搭火車　被男「尾隨廁所」試圖開門

女遊客印度搭火車　被男「尾隨廁所」試圖開門

食人菌群聚感染　1家8口喉嚨像刀割

食人菌群聚感染　1家8口喉嚨像刀割

關鍵字：

486先生日幣結帳台幣日本DCC當地貨幣旅遊刷卡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面