日本結帳「刷卡跳出1畫面」　直覺超容易選錯！內行：恐高額手續費

▲出國刷卡時常出現「當地貨幣或台幣」選項 。（圖／翻攝486先生臉書）



網搜小組／劉維榛報導

電商網紅「486先生」直呼，在日本刷卡結帳時，機台會出現「新台幣（TWD）」與「日圓（JPY）」兩種幣別，好奇到底該選哪個幣別呢？貼文曝光後，網友幾乎一面倒建議選「當地貨幣」，因為選台幣結帳，可能多收匯差與手續費。旅日達人林氏璧也提醒，海外刷卡若遇到幣別選擇，建議選當地貨幣較為划算。

486先生在粉專直呼，在日本旅遊購物時，刷卡結帳機台會顯示兩種幣別，上面是新台幣（TWD）、下面則是當地貨幣日圓（JPY），頓時讓人一時之間不知道該怎麼選。對此，486發問「出國刷卡遇到這個畫面，你會選哪個？」

文章曝光後，網友一面倒回應，「當地！選台幣會再多扣一次匯費」、「當地貨幣，我們在紐西蘭玩，也是有這樣的選項」、「選當地貨幣，但常常直覺選了台幣」、「選台幣還要多扣6%海外消費手續費，等於免稅的優惠都吐回去了」、「當地貨幣，選台幣會被扣匯差和手續費」。

事實上，日前也有網友在Threads分享，在熊本一間藥妝店排隊結帳時，看到前方台灣旅客準備刷卡卻疑惑「幣別要選哪個？台幣嗎？」一旁台籍店員聽到後，邊替其他客人結帳邊喊「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下」，故事讓不少人笑翻。

海外若選成台幣結帳！林氏璧：有高額手續費

對此，林氏璧表示，讓他意外的是從留言中發現，原來已有不少人知道到日本刷卡要選日圓。他笑稱「這幾年我n次宣導，總算有了效果」，並提醒許多人仍不熟悉DCC（動態貨幣轉換）機制，「海外刷卡如遇選幣別情形，請選當地貨幣！否則會有高額手續費喔。到日本的話，刷VISA和Master卡才較會遇到！」