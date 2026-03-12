　
逾5萬隻灰面鵟鷹過境！八卦山賞鷹季週末登場　估3月下旬達高峰

▲灰面鵟鷹。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲灰面鵟鷹。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

每年三、四月灰面鵟鷹北返過境台灣，已成為全台賞鳥生態迷期待的年度盛事；參山國家風景區管理處聯合彰化縣政府與南投市公所共同主辦「2026八卦山賞鷹季」系列活動，將於本周末登場，邀請國內外旅人走進八卦山脈，實地感受灰面鵟鷹橫渡長空的遷徙奇景。

「2026八卦山賞鷹季」今日於八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳記者會，參山處長曹忠猷、立法委員黃秀芳、彰化縣農業處長郭至善及南投市長張嘉哲等共同出席，一同為年度賞鷹盛事揭開序幕。

參山處表示，在觀光署與地方保育團體的努力下，賞鷹活動已轉化為具備國際競爭力的生態觀光品牌，也是觀光署觀光雙年曆「國際級」特色活動之一；郭至善說明，灰面鵟鷹過境數量從過去一萬多隻成長至五萬多隻，顯示八卦山生態環境逐漸恢復，也證明生態保育的重要性，縣府將持續與中央及地方攜手守護生態廊道，讓更多民眾透過賞鷹活動認識自然、珍惜環境；彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫亦表示，目前受氣候影響，灰面鵟鷹目前數量還不多，預估3月中下旬數量會逐漸增加，黃秀芳則感謝各界夥伴長期以來對彰化生態保育的耕耘。

▲觀光署「喔熊組長」邀請國內外旅人走進八卦山脈，一同來賞鷹。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲觀光署「喔熊組長」邀請國內外旅人走進八卦山脈，一同來賞鷹。

曹忠猷指出，去年「賞鳥生態體驗小旅行」200個名額一上線即秒殺，深受民眾喜愛，今年特別擴大提供500個名額；除持續與南投永興社區合作，也在彰化市境內辦理走讀小旅行，串聯賞鷹平台、灰面鵟鷹主題館及周邊景點，並安排以彰化名產「肉圓」作為行程終點，達成生態結合旅遊的目標，目前已開放報名，有興趣者請至「參山國家風景區」粉絲專頁點選網址報名；另與南投合辦「鷹緣聚會嘉年華」將於3月14日（六）在橫山賞鷹平台旁的「赤腳精靈」餐廳舉行，現場安排限量「賞鷹望遠鏡」與「圖鷹紙著色」DIY活動，參與闖關或填寫問卷還有機會獲得50元市集抵用券。

▲中央攜手地方，一同為年度賞鷹盛事揭開序幕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中央攜手地方，一同為年度賞鷹盛事揭開序幕。

3月21、22日將由彰化縣政府於芬園鄉文德國小舉辦「2026鷹揚八卦－八卦松林大角頭」活動，參山處特別規劃有創意手作體驗，提供300個「貓頭鷹吊飾DIY」名額，並分為10個梯次供民眾現場報名參加；彰化縣野鳥學會也將同步展開灰面鵟鷹過境調查與「賞鷹散步行」導覽，透過專業解說引領民眾深度走訪八卦山脈，探索自然美景、細緻觀察遷徙生態的奧妙，另為向國際推廣永續旅遊，今年預估有300名外籍遊客會來台參與。

參山處呼籲賞鷹民眾可多利用公共運輸工具，搭乘台灣好行八卦山線(6928A)或彰化客運即可抵達南投橫山賞鷹平台；3月21日至22日期間，彰化八卦賞鷹平台亦提供免費接駁車服務。

