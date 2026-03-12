柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日因想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，委任律師到北院遞狀，聲請暫時解除出境限制以便赴日，引起議論。對此，日本神戶市議員上畠寛弘今（12日）表示，柯文哲應該在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，如此行為可能對日台友好關係造成負面影響，自己表示明確拒絕。「我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。

上畠寛弘於社群平台Threads表示，台灣因貪污案件正在接受審判的台灣民眾黨的柯文哲，據報導希望前往日本。然而，在司法程序仍在進行中的情況下出國，本來就是難以接受的事情。

上畠寛弘表示，柯文哲應該首先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，如此行為甚至可能對日台友好關係造成負面影響。自己對此表示明確拒絕。

上畠寛弘提到，自己過去曾在日台之間法務與司法領域交流合作備忘錄的簽署過程中，與台灣法務部以及駐日代表處公使合作，協助促成其實現。正因為有這樣的立場，更無法接受在司法程序進行中的人物入境日本。

上畠寛弘認為，如果兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情。誠實面對審判，才是作為父親應有的態度。

上畠寛弘強調，「我不認為有必要為了已經成年的兒子的畢業典禮，特地出國參加。我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼日本神戶市議員上畠寛弘（うえはた のりひろ）。（圖／翻攝自Facebook）