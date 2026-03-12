　
國際

阿曼港口儲油設施遭無人機攻擊　炸出巨大火球

記者詹雅婷／綜合報導

中東國家阿曼最大港口薩拉拉（Salalah）石油儲存設施11日遭無人機轟炸起火，根據附近船隻上的船員所拍攝到的畫面，可見遇襲瞬間爆出巨大火球，冒出大量濃煙。這是自戰火爆發以來，該港口第二次遭到無人機攻擊。

路透、半島電視台等報導，事發當日有多架無人機來襲，但未能全數擋下，數架無人機闖入並撞上港口的白色石油儲油罐。經外媒核實的影片顯示，儲油罐發生爆炸後升起巨大火球。

儘管相關部門緊急出動滅火，但民防部門仍稱需要一段時間才能把火勢控制住。整起事件並未造成人員傷亡，根據海上服務供應商Inchcape Shipping Services報告，港口已暫停貨櫃及一般貨物轉運站作業。英國海事安全公司安布雷（Ambrey）表示，沒有收到商船受損的通報。

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）秘書長譴責伊朗發動無人機攻擊。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則是在與阿曼蘇丹通話期間提到，將對薩拉拉港事件展開調查。

▼ 阿曼最大港口薩拉拉石油儲存設施遇襲。（圖／路透）

▲▼ 阿曼最大港口薩拉拉（Salalah）石油儲存設施遇襲。（圖／路透）

