社會焦點

泥醉女上錯車！他傳訊問：撿屍會被抓嗎　想了1hr載到摩鐵性侵

▲▼性侵,女子,傷心,崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉姓男子趁女子泥醉上錯車，竟載往摩鐵性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子將車暫停路邊時，結果一名泥醉女子誤上自己的車，劉將錯就錯，將女子載到摩鐵性侵，事後被女子告上法院，劉男急忙拿出4萬元和女子調解，劉一審遭判3年4月，劉男又拿出15萬和女子再和解1次，二審法官認為他態度良好，改判他3年1月徒刑，全案上訴遭駁回定讞，劉仍須入獄服刑。

判決指出，劉男於2024年4月26日晚間20時40分許，將車停在高雄市路邊，正好有名酒醉女子小花（化名）叫了白牌計程車，因意識不清誤上劉男的車，劉男見小花泥醉無法抗拒，竟起色心，傳訊問朋友「撿屍也會被抓嗎」，朋友回覆「當然」，要劉男趕緊送女子到派出所，然而劉男猶豫了快1小時，仍於21時29分將小花載去摩鐵，對她性侵得逞。

小花清醒後將劉男告上法院，劉男坦承犯行，並和小花以4萬元調解，希望法官能幫他減刑，案經高雄地院審理，法官認為，劉男明知道違法，還執意侵犯小花，根本視法律為無物，也不尊重他人的性自主權，沒有以刑法第59條情堪憫恕減刑的餘地，依劉男犯乘機性交罪，處3年4月徒刑。

另外劉男完事後，還拍攝小花熟睡的影像，傳給2位男性朋友的部分，雖涉犯無故竊錄他人非公開活動等罪，但因為小花撤回告訴，因而公訴不受理。

劉男覺得判太重上訴，又賠償了小花15萬，小花也願意給他緩刑，且他已深具悔意，無再犯之虞，願意再向公庫支付一定金額並接受法治教育，希望法官能給他緩刑。

二審法官審酌劉男犯後始終坦承犯行，且二度達成調解，犯後態度良好，審酌他身為管理員，月薪約2萬8千元等一切情狀，撤銷原判決，改判3年1月，但仍沒給劉男緩刑，全案上訴最高院後遭駁回定讞，劉仍須入獄服刑。

錄取星宇！男大生閃違規車撞死　他喊1句「算了」落跑輕判緩刑

泥醉女上錯車！他傳訊問：撿屍會被抓嗎　想了1hr載到摩鐵性侵

