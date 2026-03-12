朝野授權！國軍可先簽署4項武器發價書　反甲型無人機部分要再等等

▲立法院外交國防委員會12日朝野協商共識，授權國防部先行簽署海馬士等4項武器發價書。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院1.25兆軍購特別預算中，海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲等5項美對台武器發價書中，有4項將到期，國防部長顧立雄盼立法院外交國防委員會先授權簽署。對此，外委會今朝野立委達成共識，先行授權，並要行政院應於簽署發價書後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告。另外，國防部提到將收到第5項的反甲型無人機飛彈系統發價書，但民眾黨堅持在尚未收到發價書前，不會授權簽署。

行政院提1.25兆國防特別條例，因藍白上會期全力杯葛，上週立法院新會期開議後才得以付委，但對美採購的拖式二B飛彈、M109A7自走砲、標槍飛彈的發價書恐於15日到期，顧立雄日前透露，國防部已收到第4項「海馬士多管火箭系統」發價書，但要在3月26日前簽署，盼望立法院盡速授權簽署。

立法院外交國防委員會12日由白委王安祥召集協商「行政院應與美方簽署發價書」公決案，意在授權讓國防部先行簽署上述武器發價書。該會議國民黨團書記長林沛祥、藍委牛煦庭、黃仁、民進黨團書記長范雲、綠委陳冠廷、陳培瑜、民眾黨團總召陳清龍、白委劉書彬出席，國防部副部長徐斯儉、國防部戰規司長黃文啓列席。

會議進行間，民眾黨提修正動議，將原僅列「拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲」等武器發價書，增列海馬士多管火箭飛彈系統，等同是「3+1」版。

黃文啓提到，美國對外軍購不是以發價書為期限約定，相關法律效力是在於知會國會後，是用「準北約規定」，30天內國會議員沒提出反對就自動生效，所以已經成案。至於發價書什麼時候到？中間會有作業時間 ，這涉及到美國政府跟主合約商談判基本條件跟後置產製期程，涉及主合約、次合約的簽約項目，會給一個時間，所以歷年來發價書來的時間並不會有很特定時間。

黃文啓表示，目前四項武器項目，國防部去年12月17日後知會國會後，今年2、3月拿到，過往歷史來看，拿到發價書的速度僅次於F-16V案，時間非常快，因為正常來說大概是6至8個月。黃也提到，正因為先前已跟美方充分協調，所以預期第五項攸關ALTIUS-700M、ALTIUS-600 ISR的反甲型無人機飛彈系統也很快拿到發價書。

黃文啓強調，目前急切要處理是四項，尤其是海馬士，發價書是寫死3月26日屆期、不能展延，如果展延，後果是其中購買的重要彈藥被取消，會影響武器裝備性能，所以希望今天外委會能同意五案都授權簽署是最好，但大家覺得要拿到發價書再簽署，等國防部拿到發價書後，會願意來報告。

不過，因為民眾黨團提案中批評行政院，且規定行政院應於簽署發價書後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，讓綠委有疑慮。陳培瑜表示，修正動議有非常多對行政院指控，她認為不妥，能否討論修正相關寫法，至於交貨期程的報告，她也擔憂會造成國防部在處理時窒礙難行。另外，陳培瑜也提議能否把第五項武器納入此次協商的授權範圍。

▲民眾黨團提的軍購授權案修正動議。（圖／民眾黨團提供，點圖可放大）

但陳清龍表示，國防部還沒收到這兩型無人機發價書，民眾黨團主張沒發布發價書前，不予授權。陳也說，該案由民眾黨團提案，如果民進黨有其他想法，可以自行提案，不可以要求他們這麼做。

黃文啓說，第五案武器沒有確切時程，上週跟美方最後一次研討會裡，他們表示最近會提供，然技術層面上，因為要求的條件都不同，所以沒看到發價書前，不知道會被要求什麼條件，比如效期。前三項武器是到3月15日，至於能否提出展延，他親致函美國安和局長，雖然對方口頭說同意展延，但他沒收到白紙黑字的同意函，所以只能當3月15日是期限。

是否窒礙難行部分，黃文啓表示，發價書上的確會有交運時間，也就是會有執行期程，但交運期程不等於實際交運期程，因為實際要等美方跟主合約商簽完約後，在簽約過程會確定哪幾個年度可以交什麼東西、第幾個年度交完，所以會產生資訊上落差，如果立法院要國防部簽署後進行期程報告，國防部只能就發價書上，通常定義為草案期程，來做報告。

朝野立委經近50分鐘討論達成共識，王安祥宣告民眾黨「3+1版」修正動議通過。

▼戰略規劃司司長黃文啓中將。（資料照／記者蘇靖宸攝）