　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野授權！國軍可先簽署4項武器發價書　反甲型無人機部分要再等等

▲立法院外交國防委員會12日朝野協商共識，授權國防部先行簽署海馬士等4項武器發價書。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲立法院外交國防委員會12日朝野協商共識，授權國防部先行簽署海馬士等4項武器發價書。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院1.25兆軍購特別預算中，海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲等5項美對台武器發價書中，有4項將到期，國防部長顧立雄盼立法院外交國防委員會先授權簽署。對此，外委會今朝野立委達成共識，先行授權，並要行政院應於簽署發價書後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告。另外，國防部提到將收到第5項的反甲型無人機飛彈系統發價書，但民眾黨堅持在尚未收到發價書前，不會授權簽署。

行政院提1.25兆國防特別條例，因藍白上會期全力杯葛，上週立法院新會期開議後才得以付委，但對美採購的拖式二B飛彈、M109A7自走砲、標槍飛彈的發價書恐於15日到期，顧立雄日前透露，國防部已收到第4項「海馬士多管火箭系統」發價書，但要在3月26日前簽署，盼望立法院盡速授權簽署。

立法院外交國防委員會12日由白委王安祥召集協商「行政院應與美方簽署發價書」公決案，意在授權讓國防部先行簽署上述武器發價書。該會議國民黨團書記長林沛祥、藍委牛煦庭、黃仁、民進黨團書記長范雲、綠委陳冠廷、陳培瑜、民眾黨團總召陳清龍、白委劉書彬出席，國防部副部長徐斯儉、國防部戰規司長黃文啓列席。

會議進行間，民眾黨提修正動議，將原僅列「拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲」等武器發價書，增列海馬士多管火箭飛彈系統，等同是「3+1」版。

黃文啓提到，美國對外軍購不是以發價書為期限約定，相關法律效力是在於知會國會後，是用「準北約規定」，30天內國會議員沒提出反對就自動生效，所以已經成案。至於發價書什麼時候到？中間會有作業時間 ，這涉及到美國政府跟主合約商談判基本條件跟後置產製期程，涉及主合約、次合約的簽約項目，會給一個時間，所以歷年來發價書來的時間並不會有很特定時間。

黃文啓表示，目前四項武器項目，國防部去年12月17日後知會國會後，今年2、3月拿到，過往歷史來看，拿到發價書的速度僅次於F-16V案，時間非常快，因為正常來說大概是6至8個月。黃也提到，正因為先前已跟美方充分協調，所以預期第五項攸關ALTIUS-700M、ALTIUS-600 ISR的反甲型無人機飛彈系統也很快拿到發價書。

黃文啓強調，目前急切要處理是四項，尤其是海馬士，發價書是寫死3月26日屆期、不能展延，如果展延，後果是其中購買的重要彈藥被取消，會影響武器裝備性能，所以希望今天外委會能同意五案都授權簽署是最好，但大家覺得要拿到發價書再簽署，等國防部拿到發價書後，會願意來報告。

不過，因為民眾黨團提案中批評行政院，且規定行政院應於簽署發價書後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，讓綠委有疑慮。陳培瑜表示，修正動議有非常多對行政院指控，她認為不妥，能否討論修正相關寫法，至於交貨期程的報告，她也擔憂會造成國防部在處理時窒礙難行。另外，陳培瑜也提議能否把第五項武器納入此次協商的授權範圍。

▲民眾黨團提的軍購授權案修正動議。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團提的軍購授權案修正動議。（圖／民眾黨團提供，點圖可放大）

但陳清龍表示，國防部還沒收到這兩型無人機發價書，民眾黨團主張沒發布發價書前，不予授權。陳也說，該案由民眾黨團提案，如果民進黨有其他想法，可以自行提案，不可以要求他們這麼做。

黃文啓說，第五案武器沒有確切時程，上週跟美方最後一次研討會裡，他們表示最近會提供，然技術層面上，因為要求的條件都不同，所以沒看到發價書前，不知道會被要求什麼條件，比如效期。前三項武器是到3月15日，至於能否提出展延，他親致函美國安和局長，雖然對方口頭說同意展延，但他沒收到白紙黑字的同意函，所以只能當3月15日是期限。

是否窒礙難行部分，黃文啓表示，發價書上的確會有交運時間，也就是會有執行期程，但交運期程不等於實際交運期程，因為實際要等美方跟主合約商簽完約後，在簽約過程會確定哪幾個年度可以交什麼東西、第幾個年度交完，所以會產生資訊上落差，如果立法院要國防部簽署後進行期程報告，國防部只能就發價書上，通常定義為草案期程，來做報告。

朝野立委經近50分鐘討論達成共識，王安祥宣告民眾黨「3+1版」修正動議通過。

▼戰略規劃司司長黃文啓中將。（資料照／記者蘇靖宸攝）

▼戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」
獨／2天沒上課　「44歲副教授」陳屍租屋處
阿曼港口儲油設施遭無人機攻擊　炸出巨大火球
義大利軍事基地「遭飛彈攻擊」　官方強力譴責
錄取星宇！男大生閃違規車撞死　他喊1句「算了」落跑輕判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

藍白合李四川民調僅贏1.1百分點　蘇巧慧：追平差距代表方向正確

綠委曝郭台銘私人飛機也曾用過松指部　規定從馬英九時期延續至今

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

朝野授權！國軍可先簽署4項武器發價書　反甲型無人機部分要再等等

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

謝典霖反對謝衣鳯選縣長　鄭麗文稱難斷家務事：長輩都有表態了

公視董事提名納彭政閔、李智凱？　行政院：名單交審查後適時說明

TPASS等38項新興預算先執行？　行政院再籲立院儘速審理總預算

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

藍白合李四川民調僅贏1.1百分點　蘇巧慧：追平差距代表方向正確

綠委曝郭台銘私人飛機也曾用過松指部　規定從馬英九時期延續至今

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

朝野授權！國軍可先簽署4項武器發價書　反甲型無人機部分要再等等

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

謝典霖反對謝衣鳯選縣長　鄭麗文稱難斷家務事：長輩都有表態了

公視董事提名納彭政閔、李智凱？　行政院：名單交審查後適時說明

TPASS等38項新興預算先執行？　行政院再籲立院儘速審理總預算

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣　「運費飆漲」再一週就要停產

一年出9000本書？韓國「AI一人公司」暴增　鑽法律漏洞狂領補貼

守護青春不缺席　台東警婦幼隊前進校園宣導防制兒少性剝削

國3下交流道過彎失控　賓士男自撞分隔島！車頭爛毀雙腳骨折

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

被梁文傑送花「林楚茵剛好路過」　他嚇爛急喊：這是給林委員的花

快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」

「媽媽快死了！」基隆父失控反鎖全家人　女婿趁隙報警解危

台塑集團拚轉型　總裁吳嘉昭：2030年創造386億元效益

國泰航空燃油附加費翻倍調漲　長程線單趟增2417元

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

政治熱門新聞

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

卓榮泰：取消行人號誌「小綠人」閃爍動畫

李洋出手　彭政閔李智凱獲提名公廣董事

快訊／最激烈區！綠中山大同初選　雙姝出線、王世堅子弟兵落馬

藍白猛轟卓榮泰自費赴日　謝長廷嗆：拿不出證據又不願付出代價

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

荷姆茲海峽「台灣最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

曝鄭習會時間點　鄭麗文：我的出現讓兩岸和平

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

更多熱門

相關新聞

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

柯文哲盼赴日參加兒畢典　日議員：日本不應允許試圖逃避司法者入境

前民眾黨主席柯文哲近日因想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，委任律師到北院遞狀，聲請暫時解除出境限制以便赴日，引起議論。對此，日本神戶市議員上畠寛弘今（12日）表示，柯文哲應該在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，如此行為可能對日台友好關係造成負面影響，自己表示明確拒絕。「我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。

TPASS等38項新興預算先執行？　行政院再籲立院儘速審理總預算

TPASS等38項新興預算先執行？　行政院再籲立院儘速審理總預算

考察、報告就是不排審國防預算　綠轟馬文君：擺明故意拖延

考察、報告就是不排審國防預算　綠轟馬文君：擺明故意拖延

共機「清零」13天破功　國防部偵獲5架次擾台

共機「清零」13天破功　國防部偵獲5架次擾台

藍排考察松指部　卓冠廷轟：刻意拖延軍購！放任3大軍購案快過期

藍排考察松指部　卓冠廷轟：刻意拖延軍購！放任3大軍購案快過期

關鍵字：

國防部發價書軍購立法院民眾黨海馬士外委會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面