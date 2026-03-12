蘋果奪冠！「全球最有價值品牌」台灣1企業上榜　輝達擠前5強

▲蘋果公司榮登2026年全球品牌價值排行榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

2026年全球品牌價值排行榜正式揭曉，蘋果以高達6080億美元（約新台幣19兆元）的驚人身價穩坐冠軍寶座，這個數字不僅超越全球多數非科技企業的市值，更勝過許多國家一整年的國內生產毛額（GDP）。值得注意的是，輝達在AI熱潮推波助瀾下，一口氣狂飆4個名次，成功擠進全球第5大品牌，台積電則以390億美元的品牌價值排名第47，是台灣唯一入榜的企業。

根據加拿大視覺化媒體公司Visual Capitalist最新發布的報告，科技巨頭在2026年的全球品牌版圖中展現壓倒性主宰地位。由蘋果（Apple）居冠，而緊追在蘋果之後的是微軟（Microsoft）與谷歌（Google），兩者品牌價值分別來到5650億美元（約新台幣18兆元）及4330億美元（約新台幣13兆元），穩居第2名與第3名。

光是這三大科技品牌的總價值就已突破1.6兆美元（約新台幣50兆元）大關，展現出科技產業的強勁實力。若將目光放到前5名榜單，科技企業幾乎包辦所有席次。排名第4的電商龍頭亞馬遜，加上異軍突起的輝達，讓科技業在全球品牌價值競賽中取得絕對優勢。

特別是輝達的表現格外搶眼，隨著AI晶片及資料中心基礎建設需求急速攀升，該公司不僅財務數據亮眼，品牌影響力更是水漲船高，較前一年度大幅躍進4個排名。

蘋果自2024年開始便穩居全球最具價值品牌榜首，至今已連續3年稱霸。這家來自加州的科技巨擘，其品牌價值之高已達到令人咋舌的程度，甚至能與許多已開發國家的年度GDP相提並論。

在前10名榜單中，除了科技業的強勢表現外，也出現其他產業身影。中國短影音平台TikTok以1540億美元（約新台幣4.8兆元）的品牌價值位居第6，成為2026年排名最高的中資企業。第7名至第10名依序為美國零售巨擘沃爾瑪、南韓科技大廠三星、社群媒體平台臉書，以及中國國家電網。

台積電作為台灣之光，雖然排名47名看似不夠亮眼，但390億美元的品牌價值仍展現出這家晶圓代工龍頭在全球半導體產業鏈中的關鍵地位。